菊梓喬個人演唱會後神隱近兩個月　其實一直忙住準備呢件事？

菊梓喬（Hana）在《只想與你在一起》演唱會騷後訪問透露，希望自己作品能唱出人生哲理，讓歌迷以她為鑑，明白只要願意為夢想付出努力，便能克服一切恐懼，更表示將親自創作一首有關「人生、渺少和珍惜」的歌曲，盼能盡快推出。日子已過兩個月，卻一直未有傳來消息，可能感受到歌迷的期盼，Hana日前更新IG並分享近況：「最近的我不是消失了，都一直在錄新歌、寫新歌，請諒解我最近沒有拍甚麼照片，你（編按：我）只是想告訴你我在做甚麼。」同時標籤了歌迷的心願「#希望盡快有得聽」。

不知道Hana下首新歌會否不再是「劇集歌」呢？（菊梓喬Instagram圖）

Hana隨後再發文分享，錄音工作進行得如火如荼：「除咗屋企，應該去得最多係錄音室！最近發覺自己有『音盲症』，有冇人估到係咩？」讓不少歌迷都留言直呼期待：「yeah，有新歌聽喇」、「加油，等你新歌」，更有眼利歌迷留意到Hana照片中的錄音室不同以往：「有新班底可以合作？」新歌的迷底還需要時間揭開，但Hana早前客串了TVB劇集《解決師》的戲份已播出，歌迷可以先欣賞她的演技過過癮！

有眼利歌迷留意到Hana的錄音室不同了，更期待着新火花的出現！（菊梓喬Instagram圖）