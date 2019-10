麥浚龍《忘記和記》大玩90年代電訊廣告　接通黎明阿May故事線？

今年尾,麥浚龍和謝安琪將承接去年《The Album – Part One》的勢頭,推出後續專輯《The Album And The Rest Of It》。歌曲補充董折與浦銘心的故事線外,在風格上亦有很大的改變,就以麥浚龍的作品為例,早前推出《情感的廢墟》向90年代的飛圖MV及廣東歌致敬,復古味濃。而日前Juno又再推出新作《忘記和記》,單看歌名已不禁要歡呼,明顯是向90年代和記電訊的一系列黎明經典廣告致敬,再看看歌曲班底,作曲編曲雷頌德,填詞黃偉文,這次真的值得期待了。

雖然MV未見街,不過聽聽歌曲本身,的確玩味甚濃,頭18秒intro已滲透出濃濃的和記Leon味,只差一點便衝口而出一句:「May,你點呀?」在上一張專輯中,我們看見Juno嘗試各類型的曲風,包括acoustic的《勇悍‧17》及《困獸‧28》、古典鋼琴作主調的《暴烈‧34》。而今次在《The Album And The Rest Of It》當中,大多作品將懷舊玩到盡頭,由80年代到90年代的曲風也涵括在內,更特意找來當年炙手可熱的作曲人來主理,就像今次為《忘記和記》作曲編曲的雷頌德,正是當年一系列黎明廣告歌的主理人。

當年黎明不少經典作品,其實也是和記電訊的廣告歌,更有好幾首也是由雷頌德作曲編曲,包括《情深說話未曾講》、《只要為我愛一天》、《Sugar in the Marmalade》、《聽身體唱歌》等。和記、黎明、阿May、雷頌德,四大元素可說是當年樂壇的一個icon。

當然令一系列廣告能成功突圍而出,12代不同的阿May可說是功不可沒。眾所周知,麥浚龍近年的音樂作品總是跟MV是不可分割的配套,雖然新歌的文案未推出,不過今次特意選材《忘記和記》,不難令人聯想到新MV可能會與Leon阿May的故事線扯上關係。而根據過往Juno和Kay的MV,曾邀請古天樂、鄭伊健等男神級歌手演出,難道今次MV連黎明也能邀到?不知道又會不會有阿May出現?似乎樂迷要期待一下MV的推出。