麥浚龍《忘記和記》大玩90年代電訊廣告　接通黎明阿May故事線？

今年尾，麥浚龍和謝安琪將承接去年《The Album – Part One》的勢頭，推出後續專輯《The Album And The Rest Of It》。歌曲補充董折與浦銘心的故事線外，在風格上亦有很大的改變，就以麥浚龍的作品為例，早前推出《情感的廢墟》向90年代的飛圖MV及廣東歌致敬，復古味濃。而日前Juno又再推出新作《忘記和記》，單看歌名已不禁要歡呼，明顯是向90年代和記電訊的一系列黎明經典廣告致敬，再看看歌曲班底，作曲編曲雷頌德，填詞黃偉文，這次真的值得期待了。

麥浚龍推出新歌《忘記和記》，齋睇歌名都覺得有驚喜。 (資料圖片)

雖然MV未見街，不過聽聽歌曲本身，的確玩味甚濃，頭18秒intro已滲透出濃濃的和記Leon味，只差一點便衝口而出一句：「May，你點呀？」在上一張專輯中，我們看見Juno嘗試各類型的曲風，包括acoustic的《勇悍‧17》及《困獸‧28》、古典鋼琴作主調的《暴烈‧34》。而今次在《The Album And The Rest Of It》當中，大多作品將懷舊玩到盡頭，由80年代到90年代的曲風也涵括在內，更特意找來當年炙手可熱的作曲人來主理，就像今次為《忘記和記》作曲編曲的雷頌德，正是當年一系列黎明廣告歌的主理人。

(網絡圖片)

點擊大圖重溫歷代與黎明合作的「阿May」

+ 8 + 7 + 6

當年黎明不少經典作品，其實也是和記電訊的廣告歌，更有好幾首也是由雷頌德作曲編曲，包括《情深說話未曾講》、《只要為我愛一天》、《Sugar in the Marmalade》、《聽身體唱歌》等。和記、黎明、阿May、雷頌德，四大元素可說是當年樂壇的一個icon。

當然令一系列廣告能成功突圍而出，12代不同的阿May可說是功不可沒。眾所周知，麥浚龍近年的音樂作品總是跟MV是不可分割的配套，雖然新歌的文案未推出，不過今次特意選材《忘記和記》，不難令人聯想到新MV可能會與Leon阿May的故事線扯上關係。而根據過往Juno和Kay的MV，曾邀請古天樂、鄭伊健等男神級歌手演出，難道今次MV連黎明也能邀到？不知道又會不會有阿May出現？似乎樂迷要期待一下MV的推出。