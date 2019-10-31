【忘記和記】黎明來到！　金句王與麥浚龍合唱成頒獎禮前最大核彈

早前麥浚龍推出獨唱版《忘記和記》，單以歌名、曲風已感受到濃濃的90年代和記電訊廣告味。提起這個香港廣告界的傳奇，當然是跟黎明不可分割，足足為整個系列唱了13首主題曲，故此由獨唱版推出時已可猜想到，以Juno過往找來古天樂、鄭伊健、林嘉欣等人合作的作風，今次也必定會邀請黎明合作。不出所料，麥浚龍在今日中午推出《忘記和記》完整版，時長6分鐘，亦是與黎明的合唱版本。

麥浚龍今日中午推出《忘記和記》完整版，找來黎明合唱。 (資料圖片)

特別的是，在昨夜凌晨12點，麥浚龍特意在社交平台上發佈了一段錄音，內容是他致電給黎明要求合唱，不過Leon作為「金句王」，二人的對話當然少不得一些耐人尋味的對白，聽完好像明白了些什麼，又好像什麼也沒有明白過。

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雖然MV仍未推出，不過已足夠讓人期待，亦由此深信黎明很大機會參與演出，到底他在MV中又會飾演什麼角色？是跟董折故事線接上的全新角色，還是和記廣告系列裡的Leon？資訊雖然不多，但今次歌曲其實也有跡可循，麥浚龍年頭推出《黑盒》，其實正是意指傳呼機，而《黑盒》MV又找來韋羅莎飾演Call台的接線生。然而麥浚龍在年中又隔了《寂寞就如》、《廢話》、《情感的廢墟》幾首作品，可能大家也淡忘了這段故事線，不過由此推算黎明的角色會跟《黑盒》的故事線扯上關係絕對是合情合理