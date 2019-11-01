港台停辦十大中文金曲　叱咤勁爆兩大頒獎禮今年又搞唔搞？

香港電台今日（1/11）宣布，將取消舉辦年尾的《第42屆十大中文金曲》頒獎典禮及音樂會，原因為「受近月社會氣氛及港台重視歌手、樂迷等參與公眾活動時的安全，今年決定暫停活動」，並改為製作跨媒體特備節目於明年1月下旬播出。

港台今日(1/11)宣布，取消舉辦年尾的《第42屆十大中文金曲》頒獎典禮及音樂會。 (資料圖片)

不少樂迷或許會立刻好奇，三大電台之一的港台取消頒獎典禮，連鎖效應下會否連帶商台每年的《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》及新城電台的《新城勁爆頒獎禮》也一併取消？

商台回覆「01眾樂迷」時表示：「本年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮將如期於2020年1月1日假會展舉行，最新消息將於官方網站公佈。」樂迷們可繼續留意叱咤之後發佈的最新消息。

商台表示今年叱咤頒獎禮依舊在1月1日舉行，深信樂迷也能放下心頭大石。 (資料圖片)

而新城知訊台執行總監程凱欣回覆時亦表示：「對於港台今年的處理方式不作評論，但新城電台今年會繼續舉行《新城勁爆頒獎禮》，承接去年利用數碼平台配合的方式，跟樂迷能作更多互動，而頒獎的形式亦會更破天荒，希望走向更革新更具互動性，拉近音樂和聽眾間的距離。」她又表示頒獎禮的時間及詳情會於稍後公佈。