林二汶《初音》發布會邀林家謙6號合唱　一首歌有兩個唔同結局？

林二汶昨晚於觀塘谷STAGE舉行新專輯 《初音》發布會，雖然抱病出席，但演唱實力不受影響，高音依舊聽到人「毛管戙」。《初音》製作時間歷時兩年，其實曲早於《Yeah》已齊集，欠缺的只是歌詞：「成長有啲得到、失去都會影響到你嘅音樂，影響心情、點響點樣去唱嘅係接二連三發生嘅事。」二汶更指從她的聲音可以感受更多，而最榮幸的莫過於能邀請到很多音樂人合作，讓她抱着製作一隻全年最佳大碟的心態去完成，期望《初音》能得到認可。

林二汶昨晚為新專輯《初音》舉行發布會。（梁碧玲攝）

在發布會中，二汶邀請到很多好友到場合唱和解構作品，創作《愛情是一種法國甜品》的林家謙更特別編了現場合唱版本，以琴伴奏，為歌迷帶來了《法國甜品》的限定版本。和二汶合唱《超友誼》的6號＠RubberBand亦有到場，更笑言當初接到邀請立即「𦧲飯應」，亦透露在合作前二人完全不熟，因歌結緣甚至真正變friend亦很難得！

林家謙與二汶合唱《愛情是一種法國甜品》。（梁碧玲攝）

二汶更有邀請已合作多次的知音Vicky為她寫了《初音》，Vicky以「天亮以後便不能再見心愛的他」為概念寫了這歌，而二汶亦很有心思的錄製了digital及大碟版本，歌詞的不同亦影響了故事的結局，她更賣關子道：「想知道答案？出面有CD呀！」逗得歌迷笑聲不斷。最後，二汶指《最後的信仰》希望歌迷能相信自己，努力走下去，被問到她自己的信念，二汶認真道：「我信一樣嘢就係，我哋一定會死。」所以只能活在當下，全情投入和享受在每一件事中。