【十大中文金曲】網上投票正式開始　優秀流行歌手歷史將被改寫？

上星期五(1/11) 香港電台突然宣佈今年《第42屆十大中文金曲》頒獎典禮及音樂會將會停辦，並將會把《十大中文金曲》的獎項改以特備節目形式發佈，電台總監周國豐表示希望屆時能以音樂紀錄片的方式呈現，並與得獎音樂人作訪問，了解歌曲背後故事。其實這種作法比起水過鴨背的領獎形式或許更好，起碼得獎音樂人能有更充份時間去答謝幕後人員及樂迷，也能更深刻地講解歌曲意義，不過實際成效便有待節目推出才能得知。

關於今年停辦《十大中文金曲》頒獎禮及音樂會，網上有不同傳聞，《01眾樂迷》致電香港電台總監周國豐查詢。(資料圖片)

而不少人誤會，取消頒獎典禮及音樂會等同今年冇獎頒，其實不然，過往所有獎項在今年仍然保留，網上投票亦在港台網頁上正式開始，樂迷可在即日至11月10日期間，於十大中文金曲投票網站上，投選「十大金曲獎」、「優秀流行國語歌曲獎」、「優秀流行歌手大獎」、「最有前途新人獎」及「全球華人至尊金曲獎」等主要獎項。

不少網民以為取消頒獎典禮等於冇獎頒，其實今屆《十大中文金曲》已在網上開始投選。 (網絡擷圖)

不過今年在樂壇氣氛低迷下，獎項結果或許將被改寫，尤其在一共十個名額的「優秀流行歌手大獎」方面，不少歌手或許會受早前網絡上的評擊而影響。就以張敬軒為例，自2007年開始直至去年，基本上每年也是必得「優秀流行歌手大獎」的歌手之一，唯獨2012年因受到HKRIA版權風波影響而未能得獎。而軒仔去年更擊敗了連續12年得到「最優秀流行男歌手獎」的陳奕迅，成為新一代香港男歌手之冠。

去年張敬軒與謝安琪分別得到《最優秀流行男歌手》及《最優秀流行女歌手》獎項。 (梁碧玲攝)

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但由上月開始，由於軒仔在網上遭受部分網民抵制，一向開朗多言的他，已足足潛水一個月，甚至一反常態沒在社交平台上作任何狀態更新，當然除了因為讓自己進入一下「冷靜期」外，亦有機會是為11月尾的紅館演唱會密鑼緊鼓作準備。不過遭受抵制後，張敬軒聯乘香港中樂團的《盛樂演唱會2019》在網上亦出現了放飛潮，雖然一連四場的演出已全數售罄，但網絡上的門票拋售情況不多不少也會成為隱憂。

上月張敬軒在instagram遭到網民及樂迷負評，不過軒仔仍相當有心機，逐個留言回覆

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話題回到《十大中文金曲》上，軒仔今年其實不乏好作品，包括《空手而來》及《感情寄生族》也是三台冠軍歌，在60位「優秀流行歌手大獎」候選人當中，絕對有實力佔一席位，不過「最優秀流行男歌手獎」方面，則要是網民投選「優秀流行歌手大獎」當中最高數的男歌手才能得到，到底今年他能否蟬聯去年的勢頭，還是會被其他人追過？似乎軒仔也是時候重新振作在網上拉票，畢竟論實力和才華，他也絕對有資格獲取獎項。