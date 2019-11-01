十大中文金曲停辦謠言多　總監周國豐回應選址中大敏感及資源被削

香港電台今日（1/11）宣布取消原訂於年尾舉行的《第42屆十大中文金曲》頒獎典禮及音樂會，消息公布後網上有不同傳聞，包括香港電台製作預算被削、選址中文大學地點敏感等等。有鑑於此，《01眾樂迷》致電香港電台電台總監周國豐查詢，今次停辦《十大中文金曲》的考量及原因。

香港電台的通告表示，受近月社會氣氛及港台重視歌手、樂迷等參與公眾活動時的安全，今年決定暫停活動，並改為製作跨媒體特備節目於明年1月下旬播出。突然宣布取消影響相當大，到底港台何時決定停辦？周國豐表示：「喺10月尾決定停辦，其實今次頒獎禮好早就開始籌備，而呢段時間一路有討論，以及同製作團隊溝通。而且製作團隊需要有一個死線，如果唔係佢哋都唔知要點做，所以就定咗個死線喺10月尾決定唔做。」

關於今年停辦《十大中文金曲》頒獎禮及音樂會，網上有不同傳聞，《01眾樂迷》致電香港電台總監周國豐查詢。(資料圖片)

網上關於今次《十大中文金曲》停辦的原因眾說紛紜，其中有網民指選址中文大學地點敏感，到底是否真有其事？周國豐回應指：「正如新聞稿所講，呢段時間社會氣氛一路持續，亦唔知會點樣發展，而港台作為政府部門以及公營機構，舉行大型公眾活動嘅時候，要顧及市民、歌手、唱片公司工作人員嘅安全。其實無論喺中大、Star Hall或者喺番港台舉行都唔代表一定安全，因為呢段時間港台都曾經被滋擾，所以公眾安全係首要考慮。」

多個團體曾於8月到九龍塘廣播道示威，包圍香港電台廣播大廈正門。所以周國豐認為，即使搬到港台舉行亦不代表能確保安眾安全。(資料圖片)

另外，關於港台被Cut Budget的傳聞，周國豐亦有回應：「唔關事，因為未落決定取消嘅時候，已經預咗budget去舉行頒獎禮同音樂會；而我哋同製作團隊溝通嘅時候，都係叫佢哋當照騷照搞嘅諗法去做。所以，依家就會將部份Budget放落特備節目上面。」他補充，今次的特備節目希望製作成音樂紀錄片形式，而非娛樂新聞報道的包裝，會與得獎音樂人作訪問，了解歌曲背後的故事，以及這一年他們的經歷。賽果公布後，製作團隊只剩一個月去準備及製作，所以對他們來說是一個大挑戰。

今年停辦頒獎禮及音樂會，改為製作特備節目，周國豐表示只得一個月時間去準備，對他們來說是一個大挑戰。(資料圖片)

除此之外，今次停辦頒獎禮對樂壇影響甚廣，港台有否與唱片公司溝通？周國豐指：「因為唱片公司係其中一個stakeholder，所以我哋都有參考佢哋意見，其正式宣布取消之前其實佢哋已經略略知道。事前有諮詢佢哋諗法，因為佢哋都有好多考量。 （有冇詐型？）又冇乜喎，當然唔係100%每一間都意見相同，但歌手嘅安全都係佢哋關心嘅問題。」

回顧去年《十大中文金曲》頒獎禮及音樂會的精彩時刻。(按圖放大)(資料圖片)