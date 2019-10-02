張敬軒微博賀國慶遭網民負評如巨浪　IG發限時動態：抵D，D得好！

張敬軒在10．1國慶於微博發文「祝福祖國生日快樂」，隨即惹來網民在他instagram圍插。雖然軒仔沒有在instagram出國慶post，但網民照樣在他最新的帖文留言，紛紛表示心痛、失望，並罷看他日後的演唱會，要蝕讓門票，甚至指軒仔兩邊不是人。

軒仔先在instagarm story寫上：「#抵D，#D得好」，至於「D」為何物，軒仔完全沒有解釋。

他又逐個回覆網民留言，以下為部份節錄：

「你趁住呢仲（有）呢個地方有講得嘅時候好快啲講了，我絕對唔會delete comment。」、

「我簡直係個X街#不如」、

「網路上有人嗰頭話人哋迫人表態，我哋千祈唔好依頭自己又係咁。在工作上我不嬲都用行動去代替表態，奈何大家著重形式多於實際，我沒有法子。你當下有什麼感受都好，千萬要記得心中，將會是人生重要的一課。讓你失望了很對不起，讓人失望從來都不是我的初心。」

有內地網民翻牆，指聲討軒仔的網民是「港獨」，軒仔亦有回覆：「朋友，理性討論，不要隨便扣帽子，我不是港獨，帽子卻帶(戴)了幾年。所有事情解鈴還需繫鈴人，只好等著。」

張敬軒昨日在微博發國慶賀文，隨即惹來網民在instagram圍插。（網頁截圖）

張敬軒在instagarm story寫上：「#抵D #D得好」，至於「D」代表甚麼意思留待大家解讀。（網頁截圖）

按圖放大睇軒仔喺Instagram正面回應網民。（網頁截圖）

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網民在軒仔4天前的instagram帖文瘋狂留言聲討，該帖文原為關於裝修與佈置的相片，霍汶希（Mani）曾在此post留言，亦成為筆伐的目標。