黎明X麥浚龍X黃偉文X雷頌德　親解《忘記和記》是如何煉成的

一首《忘記和記》，成為本地樂壇近來的一顆核彈，黎明與麥浚龍的合唱，大概沒多少人會想像到，畢竟多年來黎明的合唱歌實在少之又少，就連身為他多年好友的雷頌德也表示：「咁耐以嚟，都試過有其他歌手搵佢合唱，但Leon全部都推晒，可能佢唔鍾意合唱啦。所以今次Juno最初同我講想搵Leon合唱，我心裡面都覺得唔會成功。」怎料黎明卻一口答應麥浚龍，令雷頌德喜出望外。

近日麥浚龍與黎明推出合唱歌《忘記和記》，更找來黎明、黃偉文、雷頌德一起解釋今次作品背後的故事。 (影片擷圖)

為著《忘記和記》這首作品推出，Juno亦特意拍攝短片，讓創作人們分享到底這首難得的合唱作品是如何煉成。歌曲由雷頌德作曲編曲，黃偉文填詞，黎明及麥浚龍合唱，Juno表示：「第一次同阿Mark(雷頌德) 通電話講呢首歌，我個人都仲喺斯德哥爾摩，為咗切合故事需要，我決定要做一首仿廣告歌嘅作品，而阿Mark畀我嘅Demo好準確。聽到Demo嘅4分20秒，令我諗起一個人，嗰個部份我腦海出現咗Leon把聲，於是我將個Demo寄咗畀Leon，佢話12個鐘內覆我。」

Juno表示，今次會找來Leon合唱，是因為收到Demo時，播到4分20秒腦海就出現了Leon的聲音。 (影片擷圖)

至於黎明首度收到麥浚龍的邀請，到底這位天王又是如何看待這個人？Leon道：「佢好有獨特性創意，我相信會有啲未發生過嘅嘢發生。喺大家嘅音樂工作過程裡面，大家處於同一社區同一空間，有時穿插喺對方嘅世界裡面都係一種學習。寫嘅人我又識，填詞嘅人我又識，反而邀請我嘅人我係認識最少，不過佢過往嘅作品我都聽過，佢唔只係一個歌手，佢係一個創作人。」

而黎明對麥浚龍這位後輩的評價亦讚不絕口。 (影片擷圖)

對於《忘記和記》這個名字，深信不少樂迷也暗暗讚歎詞人的創意與功力，可以解讀成「忘記、和記」，又可解讀成「忘記、和、記」，Wyman黃偉文解釋歌名來源：「呢個歌我玩嘅文字遊戲，要做到兩個目標。第一，將產品巧妙地嵌入題材裡面，另一樣就要配合返系列入面嘅主人翁嘅故事線。好快我就諗到《忘記和記》，當諗到呢個主題之後，就好容易發揮。」

不得不讚歎Wyman的功力之深，歌名《忘記和記》已完美帶出整個主題。 (影片擷圖)

有人或許會覺得，這樣的跨公司創作，或多或少會有著不同制肘，過程絕不輕鬆，Juno解釋：「其實製作《忘記和記》嘅時候好順利，我覺得市場需要孕育多一種唔同類型嘅創作。那怕我哋係跨公司、跨世代，我覺得都係一種緣分，邀請Leon合作嘅未知之數好大，不過佢配合度好高，投放好多信心畀製作單位。」

不過正如雷頌德所言，黎明向來的合唱歌並不多，出道以來只得10首以內，甚至Mark Lui本人曾為不少歌手邀請Leon合唱亦遭拒絕：「我同Leon嘅諗法有少少唔同，所以我極少同Leon做合唱歌。當Juno最初同我講想搵Juno，其實我都有啲驚，因為呢件事真係好難做到，所以我就叫Juno試下自己搵Leon溝通一下。」

雷頌德解釋，最初對Juno找黎明合作並不抱有信心。 (影片擷圖)

那麼到底當初黎明是怎樣答應Juno的邀約？Leon補充：「好難用一句說話去描繪，點解我會唱一首咁嘅歌？其實只係一種直覺，我最初回答Juno，你畀我聽三次，三次之後我覺得好嘅，接受到，就做啦。所以最後12小時之內就決定要做。」Mark Lui又再補充：「諗返起，其實佢哋可能有啲地方好相同。例如合唱係咪一定要一人一句呢？Juno今次搵Leon合唱正正就係想佢淨係唱最後一段副歌，而Leon成日都話，點解合唱歌一定要對唱，一定要一人一句呢？點解唔可以一人一半呢？或者就係佢哋呢啲共通點促成今次合作。」