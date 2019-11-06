【我們的基因】謝安琪年度重頭作　呼應麥浚龍《勇悍．17》

謝安琪早前完成《kay isn’t me. Live 2019》紅館演唱會，在龐大工作量下，想不到年尾仍能推出新歌《我們的基因》，亦是繼她推出演唱會主題曲《773312》後的作品。不過《773312》的內容是繼董折及浦銘心後，另一個新的故事，而《我們的基因》則回到了董折及浦銘心的故事線，亦是麥浚龍《勇悍．17》的一個對照。

謝安琪今日推出新作《我們的基因》。 (資料圖片)

還記得當麥浚龍去年推出《勇悍．17》，故事及MV皆引人入勝，更在樂迷當中帶出了董折、浦銘心兩名虛構角色的愛情故事。在《勇悍．17》中，麥浚龍以董折的男性角度帶出了邂逅浦銘心，然後極速結婚的浪漫情節。而《我們的基因》，則是同樣設定在二人的17歲，不過謝安琪就以浦銘心的女性角度出發。

其實林夕筆下的歌詞亦探討了浦銘心的內心世界，為何當年她會看上董折，為何會草草便結婚。「約會你原本貪你就我 莫名地欣賞我才令我明白我怕獨個 想與你玩玩火」便解釋了二人的邂逅其實有種好奇貪新鮮的心態在內。「早一點擺脫密雲 早一天變大人 終於可以換來權利挑選親人 當然要與你結婚」亦進一步解釋，17歲的年少輕狂，總會時常幻想自己能儘快變大人，故此首次與董折相遇，便希望能成家立室，感覺能自己掌控自己的生命，擺脫世俗人去看「17歲少年」的眼光。

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今次作品更為驚喜的是，樂迷能從《我們的基因》找到一種熟悉的「Kay味」。尤其是當年《鍾無艷》、《祝英台》等充滿少女心事的愛情作品，而謝安琪的聲線演繹亦特意顯得甜蜜一點，自從《人妻的偽術》後，作品大多也是處於寂寞氛圍，很久未從謝安琪身上感受這種充滿愛意的氣息，今次作品述說的心情明顯與之前的系列作有所不同，聽著又有種久違的感覺。