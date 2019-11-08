Sony群星開騷致敬廣東樂壇　林奕匡改編《絕對空虛》成焦點

陳柏宇、林二汶、林奕匡、葉巧琳、小塵埃Lil’Ashes及黃妍昨晚在九展舉行《賞聽。給我愛過的廣東歌》音樂會，一眾歌手去8、90年代的廣東歌致敬，重新改編多首經典金曲。要數最殺食莫過於林奕匡獻唱R&B版《絕對空虛》，還送上一段色士風solo，非常搶鏡。除此之外，黃妍唱出何嘉麗的《無可奉告》，陳柏宇搞笑地復刻鄭丹瑞的讀白，加上扮嬲豬的表情令台上台下都笑不攏嘴。

林奕匡改編蔡楓華《絕對空虛》成為焦點，加上殺食色士風solo勁搶fo！ (葉志明攝)

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整個演唱會以經典廣東歌串連，年輕樂迷為見偶像之餘亦可當新歌去聽。一眾歌手向金曲致敬之餘，亦展現了各自的特色，如葉巧琳有《殘渣》這首歌，她翻唱了《垃圾》，可謂「苦情歌Combo」。小塵埃唱出《甜蜜如軟糖》、《仙樂處處飄》、《迷惘》，這些可愛充滿玩味的歌曲與他們的形象非常匹配。林二汶唱出《搖擺口紅》、《從不知》、《深夜港灣》等充滿女人味的歌曲，展現聲線的多變性與唱功。

林二汶唱出《搖擺口紅》、《從不知》、《深夜港灣》等充滿女人味的歌曲，展現聲線的多變性與唱功。 (葉志明攝)

唱完「別人的歌」後，當然到每位歌手唱出自己的作品，林奕匡唱《一雙手》時走到台下與觀眾握手非常親民。陳柏宇唱出《你瞞我瞞》及《別來無恙》這兩首大熱作品，全場歡呼聲四起。原來這次歌單由黃偉文編排，帶大家一次感受不同年代的廣東歌，滿足樂迷不同願望。