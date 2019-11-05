陳柏宇方皓玟拉闊音樂會超抵睇　大熱金曲外仲有四組特別嘉賓

《陳柏宇方皓玟The Quote拉闊音樂會》今夜（5/11）在會展舉行，演出正式開始時，陳柏宇及方皓玟便率先唱出個人作品暖身，包括《讓子彈飛》、《還要去過生活》及《巴別塔》等，配合Video Wall的影片，展示香港人的生活節奏。

《方皓玟X陳柏宇The Quote拉闊音樂會》今夜在會展舉行。 （葉志明攝）

「扼住命運的咽喉，他妄想使我屈服，這絕對辦不到。Life is Beautiful，活它一千輩子吧！」音樂會主題名叫「The Quote」，因此每部份也會選出名人語錄，剛剛一句正是出自貝多芬的名言。方皓玟在這部份又唱出陳柏宇的《回眸一笑》及自家作品《願》及《望》，由於《願》及《望》相當貼近現時社會環境，曲終時亦引起現場觀眾的熱烈迴響。

其中一部份的選曲，相當貼合現時的社會環境。 （葉志明攝）

音樂會話不多，不過每部份之間也特意拍攝短片配合主題，陳柏宇唱出《金草莓》時，短片中又找來一些年輕男女寫下想跟前度說的心底話。及後，方皓玟又唱出2015作品《Dt'z it》，而陳柏宇亦選來「我現時自己肯做飯」的《别來無恙》，編曲改變，卻令Jason唱得更投入。在「告別」的主題上，方皓玟當然也要拿出《分手總約在雨天》才能抗衡Jason的代表作。

當然亦有《別來無恙》及《分手總約在雨天》等作品。 （葉志明攝）

有年輕人的愛情，音樂會上也涉獵到中老年人的愛情，一對「珍珠婚」的老夫老妻接受訪問，丈夫說出有如黎明般的金句：「唔好嘗試去改變人哋，但要改變自己亦係冇可能。」不過看到他們多年來也為婚姻保持良好關係，大概這話不無道理。甜蜜當下，陳柏宇唱出《霸氣情歌》的確應景。

今次音樂會的主打及Side track作品相當平均，照顧各類樂迷。 （葉志明攝）

音樂會亦有特別嘉賓出現，包括鄧小巧、陳蕾及章尾而，她們與方皓玟合唱出《異流》。而男子組方面，亦有Nowhere Boys以樂隊形式演出，不過在台上Set器材時卻好像出現小意外，陳柏宇笑說：「唔緊要我咪住先，都唔係好覺㗎啦！」他們又唱出《中佬旅行團》等輕快作品炒熱氣氛。而Jason又與Charmaine合唱《終於好天氣》，比起RubberBand的版本毫不輸蝕。

一個騷睇到四組特別嘉賓，真係超抵：