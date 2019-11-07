新城改口取消實體頒獎禮　「線上勁爆」叫歌手擇日自行攞獎？

尤其社會氣氛尚未明朗，早前香港電台宣佈將取消《第42屆十大中文金曲頒獎典禮》，並改以電視節目形式舉行。當時「香港01」曾分別詢問商台及新城電台，兩者皆表示《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》及《新城勁爆頒獎禮》將繼續舉行。不過今日新城電台發佈最新消息，似乎一改上次口風，原定於12月28日在灣仔會舉行的《新城勁爆頒獎禮》，因周末「高危」因素而決定取消。

新城電台今年將取消實體的《勁爆頒獎禮》，樂迷又少一個機會見偶像了。 (資料圖片)

點擊大圖觀看去年盛況

+ 19 + 18 + 17

新城知訊台執行總監程凱欣向「香港01」表示：「頒獎禮其實係照樣舉行，只不過方式有所改變，沒有實體的頒獎典禮，也沒有指定的頒獎日。而我們將破天荒把頒獎禮數碼化，為樂壇帶來耳目一新的創意頒獎禮。而頒獎形式亦會在隨時隨地發生，唔係一日內發生，亦唔一定喺Studio裡面發生。」

「勁爆頒獎禮」變成「勁爆線上頒獎禮」，據知將配以AR擴增實境創意互動遊戲，拉近歌手與樂迷之距離，讓樂迷隨時隨地都可體驗與歌手互動的樂趣。言下之意，似乎可猜想新城將邀約歌手擇日自行領獎，不過詳細情形則有待大會稍後再作公佈。