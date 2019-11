Dusty Bottle新歌《What Did You Say》　JNY請Snoop Dogg上身Rap

Dusty Bottle的作品一向予人很Chill的感覺,營造出舒泰的氛圍,越聽越上癮。其實Chill這回事都有分「日與夜」,轉寫廣東話歌詞後,分別推出過《You Don't Know Me》及《問世間情是何物》,明顯是「日間」作品,輕快爽脆的節奏再加復古Disco感覺絕對是閒暇解悶良品。不過近日出推的新歌《What Did You Say》感覺一轉,換成變成「晚間」作品,而且歌詞還令人反思當今壓抑世代要如何自處。

Dusty Bottle近日出推的新歌《What Did You Say》感覺一轉,換成變成「晚間」作品。

Dusty Bottle新歌《What Did You Say》請到林寶填詞,舒文作監製,作曲及編曲都由自己包辦,亮點之一是Keyboard手JNY親自落場Rap埋一份,他們在YouTube留言打趣道:「係JNY(嚟), 佢錄(嗰)陣channel(咗)snoop dogg入錄音室。」話說回來,這次林寶所填的歌詞非常有力,打破大家的既定印象。事關這種Chill的曲風經常予人一種糜爛的感覺,或者歌詞只是輔助,主打是如何營造「那個Vibe」;今次歌詞第一句:「人生方塊 無聊的生態/誰都抑壓 誰能不出界」已經令人開如反思。在如此壓抑的世代,很多人都跟風向,或者為求別人認同扭曲自己,誰又能堅強地做自己,發現「我行我素」的美?