Dusty Bottle新歌《What Did You Say》　JNY請Snoop Dogg上身Rap

Dusty Bottle的作品一向予人很Chill的感覺，營造出舒泰的氛圍，越聽越上癮。其實Chill這回事都有分「日與夜」，轉寫廣東話歌詞後，分別推出過《You Don't Know Me》及《問世間情是何物》，明顯是「日間」作品，輕快爽脆的節奏再加復古Disco感覺絕對是閒暇解悶良品。不過近日出推的新歌《What Did You Say》感覺一轉，換成變成「晚間」作品，而且歌詞還令人反思當今壓抑世代要如何自處。

Dusty Bottle近日出推的新歌《What Did You Say》感覺一轉，換成變成「晚間」作品。

Dusty Bottle新歌《What Did You Say》請到林寶填詞，舒文作監製，作曲及編曲都由自己包辦，亮點之一是Keyboard手JNY親自落場Rap埋一份，他們在YouTube留言打趣道：「係JNY(嚟), 佢錄(嗰)陣channel(咗)snoop dogg入錄音室。」話說回來，這次林寶所填的歌詞非常有力，打破大家的既定印象。事關這種Chill的曲風經常予人一種糜爛的感覺，或者歌詞只是輔助，主打是如何營造「那個Vibe」；今次歌詞第一句：「人生方塊 無聊的生態／誰都抑壓 誰能不出界」已經令人開如反思。在如此壓抑的世代，很多人都跟風向，或者為求別人認同扭曲自己，誰又能堅強地做自己，發現「我行我素」的美？