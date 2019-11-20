農夫都有禁歌？　舊作影射紀律部隊：收律師信要求我哋下架

近日TVB晚上10點半的黃金檔期播放《晚間看地球》，再度以農夫及Do姐在台慶期間谷收視，製造網絡熱門話題。無疑，這對皇牌組合的確是收視保證，每每也能炮製出令人捧腹大笑的互動，單看農夫與Do姐互窒互串已遠超節目所到景點的吸引力。雖然是歌手出身，但有時觀眾可能已忘卻了農夫二人的真正身份，畢竟他們的搞笑能力絕對是現時藝員界數一數二，不過在熒幕的嘻皮笑臉後，其實農夫也是有思想、緊貼時事的敢言Rapper。

近日TVB晚上10點半播放《晚間看地球》，再次找來農夫及Do姐合作。 (資料圖片)

點擊大圖睇下《晚間看地球》嘅花絮

+ 16 + 15 + 14

在出道早期已推出不少具社會爭議議題的作品，如首張專輯當中的《月下思》、《港人自講》，再到《十七年華》、《十年人事》、《學海無涯》、《全民皆估》、《窮得只剩錢》，有好些題材貼近民生，也有些會接觸到社會陰暗處。不過要數到入行多年最經典的一次，便不得不提2010年《信不信由你》一曲，農夫更曾因為發佈此曲而惹上官非。

↓↓↓點擊大圖睇下邊啲歌詞敏感到要收律師信↓↓↓

+ 18 + 17 + 16

收錄在2010年專輯《O’Fama》當中的《信不信由你》，是農夫簽約陳冠希旗下CMD廠牌後的回勇之作，歌詞辛辣，直指香港兩大權威性團體 - 警察及老師，所提及的社會陰暗面，最後令他們收到律師信。

去年尾在麥花臣場館《農夫十八歲生日快樂演唱會》中，他們首度為這首「禁歌」解話：「我哋人生中有幾隻唔錯嘅碟都係Edison幫我哋做，當中一隻叫《O'FAMA》嘅碟，入面有首歌令到我哋人生第一次，亦係唯一一次收到律師信。事緣當時有兩個團體都比較多負面新聞，而我哋根據呢啲新聞去寫咗首歌出嚟，最後其中一個團體發律師信要求我哋將呢首歌喺YouTube上面下架，對我哋嚟講都冇乜所謂，因為對方似乎唔清楚網絡運作，我哋下咗架，轉頭又會有百幾個人Upload返上去。」雖然農夫未有明言到底是哪一個團體發律師信予農夫要求下架，不過在歌詞中也應該不難找到答案。有趣的是，直至現時大家在Youtube搜尋《信不信由你》，仍然不能找到由農夫官方帳號發佈的視頻，只有粉絲上載的版本。