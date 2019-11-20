搶先聽晟敏首張個人專輯《Orgel》　回歸再引樂迷不滿要求退團？

Super Junior成員之一晟敏將推出首張個人專輯《Orgel》，公司SM率先推出了Highlight Medley，當中收錄了5首歌曲包括《Orgel》（오르골）、《Stay》（꽃말）、《Zzz…》（스르르）、《Rest》（쉼표）及《I Pray》，讓樂迷先過過癮。由Medley的MV及已推出的造型照可見，《Orgel》的晟敏走溫暖冬日風，旋律中能聽到音樂盒的水晶音樂，配上燈泡飾物更顯夢幻溫暖。

晟敏這張個人專輯暫時推出的影音中，仍繼續冠上Label SJ，但他卻沒有參與製作Super Junior的完全體回歸專輯《Time_Slip》，讓部份歌迷深感可惜。其實在2014年9月1日團體發行《Mamacita》專輯後，同月24日晟敏便公布與音樂劇演員金思垠的交往消息，半個月後更在官網公布結婚消息，因樂迷感到不被尊重及受到無視，自此身影便完全消失在Super Junior的團體活動，後來更設立自己的YouTuber頻道轉戰網絡。在2017年6月時，樂迷後援會更發出嚴正聲明書，更創立「#SungminOUT」標籤，表明抵制及要求他退出團體的要求。時至今日再推個人專輯，亦有樂迷不滿晟敏繼續以Label SJ資源出碟，及繼續消費團體名字，希望他能為自己的行為負責，正式退出團體。

晟敏即將推出首張個人專輯《Orgel》。（Instagram@晟敏）

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雖然大部份海外樂迷已原諒晟敏，更希望他能以SJ身份回歸，但亦有不少韓國樂迷鐵了心腸堅持要求晟敏退團，其實真正原因並不是「結婚」，而是當年他無視團體利益、忽略樂迷感受及其妻子的無限放閃，才是令到樂迷發起抵制的主要原因。由於晟敏宣布戀情的時間點正處於SJ的專輯宣傳期，消息會對銷量造成負面影響，而晟敏亦不打算正面回應粉絲，不久後更直接公布結婚，被認為不顧團員感受，亦置團體生死於度外。其次，他把粉絲對他的暱稱「MIMI」用作妻子的暱稱，更讚好粉絲在他專頁的「要離開就離開，要留下就留下」的留言，後又傳出晟敏把粉絲禮物轉送給妻子，又要求後援會粉絲講忙剪輯結婚影片，一連串無視樂迷，又對他們予取予求的行徑才是促成犯眾憎的導火線！