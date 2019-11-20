MIRROR成軍一年赴台灣拍MV　成員國語能力加睡眠習慣大公開

人氣男團MIRROR於11月3日成軍一年，除了忙於拍攝《全民造星II》，亦趁機推出新歌《Reflection》，而且更特意飛到台灣拍攝MV，實行以靚人靚景答謝樂迷厚愛。隊長Lokman表示：「MIRROR成軍一周年，我哋都希望送俾大家一個隆重又精彩嘅MV。今次係過去三首歌《一秒間》、《ASAP》及《破鏡》MV嘅加強版，我哋喺拍攝期間睇Play back都覺得好有型好靚，相信推出後我自己都會不停J（翻看）。」副隊長AK亦指出場景非常漂亮，他說：「製作團隊特別搵咗一間別墅外，亦親手搭咗好多廠景俾我哋拍攝，所以Lokman先會話不停J（翻看）。」

今次MIRROR找來曾為蔡依林、陳奕迅、A-Lin及潘瑋珀等拍攝MV的台灣導演陳勇秀執導，MIRROR眾成員都非常興奮。

一如以往，MIRROR的舞蹈亦成為了今次〈Reflection〉的焦點所在，排舞師黃祖耀（耀老師）及方家諾（Rock Sir）再次挑戰MIRROR眾成員的能力，舞步更見複雜及密集，Lokman指拍攝MV期間，他們每跳完一次都要休息10分鐘才可以繼續拍攝下去，是不能不停跳的，所以最終用上22小時才完成拍攝工作。

今次赴台拍攝MV，少不免要以國語溝通，MIRROR眾成員被問到最的國語最爛時，估不到眾人直指是花姐！Jer大爆：「花姐同導演溝通時係用廣東話嘅，但導演只係識國語。」Anson Lo此時即插咀表示：「花姐！不如你用國語介紹我哋MIRROR。」花姐當然不甘示弱，假裝生氣道：「你係咪想炒呀？」佻皮的AK也即時加入說：「不如你用國語講『你係咪想炒呀？』」此話一出，花姐也即時語塞，現場笑聲不斷。

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飛抵當地首晚眾人更一起去吃火鍋，不過說到難忘事，反而是眾人的快速入睡能力，Jer表示：「原來大家都好瞓得，所以我已經見過晒所有人瞓覺個樣，仲要好快瞓著，好勁！但呢個技能我哋係必須，因為無論喺邊度，只要有空閒就要瞓著，爭取休息時間。」Ian接受訪問之時，眾人還未完成MV拍攝，他笑言一起睡覺的機會應該渺茫，不過一起看日出將會十分浪漫。說起睡覺，與AK同房的Ian分享了AK的小秘密，Ian說：「AK瞓覺原來會磨牙！我本身已預佢一定會扯鼻鼾，但冇諗過扯鼻鼾同磨牙打孖嚟，估唔到佢瞓覺都咁嘈，搞到我琴晚都冇乜點瞓！」