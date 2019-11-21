周國賢IG突然「不公開」　粉絲人數暴跌、帖文大幅刪除有內情？

周國賢（Endy）雖然不算熱衷於社交網站，但偶爾在Instagram與樂迷分享個人感受及工作經歷。今早他突然把個人Instagram設為「不公開帳戶」，更把帖文及粉絲人數大清洗，大幅刪減後只餘下53個帖文及267個粉絲。

周國賢突然把Instagram帳戶設為「不公開」，並大清洗粉絲人數及帖文。（Instagram@周國賢）

近年藝人常以Instagram進行宣傳，刪除帖文亦算是宣傳手法的一種，早前楊丞琳為宣傳新碟亦曾清空帳戶，把多年來的帖文全數刪除，更一連在「限時動態」中貼出多個令人憂心的問題，像「獨自一人的時候會覺得寂寞嗎？」、「你/妳曾被親近的人背叛嗎？」，當時更讓樂迷猜測是否婚姻觸礁。除了宣傳外，亦可能是藝人受壓被噤聲的反應，周柏豪在數月前曾在IG呼籲合資格的香港市民登記做選民後，引發內地網民炮轟風波。事隔月餘後，柏豪便清空Instagram內所有帖文，事件發生後三個月他亦一概沒有接受傳媒訪問，直至11月出席電視台錄影時，才接受「香港01」訪問時並回應：「因為坦白講我有壓力，有好多唔同聲音出現。我自己都唔識去應對，唔識畀反應，突同其來好多事（發生），我唔理解唔識處理，所以我選擇唔講嘢，因我講嘢唔叻，所以有一排冇見大家。」

最近樂壇大受「逃犯條例」所引伸的社會衝突影響，演唱會接連延期或取消。Endy其實早在七一凌晨發文，指自己並不是一位好爸爸，並向下一代道歉：「對不起，孩人們，要讓你們走上崎嶇的路…但更對不起的是，孩子們，你們要知道，如果現在不把凹凸不平的路統統都踏平，你們的孩子…你們的孩子的孩子…他們將要走的路，將會更艱巨…對不起，辛苦你們了！」記者致電Endy所屬公司，尚未獲得回應，故此仍未得悉他突然「大清洗」Instagram，到底是因為為新作品宣傳，抑或是受壓後的處理手法。