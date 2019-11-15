周柏豪沉默3個月貼圖撐「止暴制亂」 : 希望回復平靜可愛的香港

周柏豪自8月的社交平台風波後，一直處於沉默狀態，清空Instagram之餘，Facebook除了貼新歌外便再無更新。今日他打破沉默出post，寫上：「希望香港能夠回復平靜可愛的香港，回復應有的秩序。」並附上一張「共青團中央」的圖片，圖中引述習近平的說話：「止暴制亂、恢復秩序是香港當前最緊迫的任務。」

周柏豪今日於社交平台貼圖，引述習近平的說話並寫上：「希望香港能夠回復平靜可愛的香港，回復應有的秩序。」(網頁截圖)

周柏豪沉默3個月突然打破沉默，引來網民紛紛留言：「曲？」、「全力進軍大陸喎」、「冇事，明嘅會明」、「今次應該無人再玻璃心啦！ 下星期，記得去投票！」、「夠鐘死心了」等等。KOL青永屍亦有留言：「記得投票啦。」周柏豪除了在社交平台沉默外，這段時間出席活動亦沒有開腔，直至本周一(11日)出席《Do姐有問題》節目錄影時，他終於開腔：「因為坦白講我有壓力，有好多唔同聲音出現。我自己都唔識去應對，唔識畀反應，突如其來好多事（發生），我唔理解唔識處理，所以我選擇唔講嘢，因我講嘢唔叻，所以有一排冇見大家。」



周柏豪社交平台風波的始末，事緣他7月出Post寫上：「記得登記做選民，最後今天。」惹來網民謾罵，紛紛留言罷看劇集及罷聽歌曲，到8月他清空Instagram，3個月來都處於沉默；直至4日前才重新於Instagram出post。

除周柏豪外，張栢芝亦有於IG貼文支持習近平，詳閱以下文章：

張栢芝IG貼文支持習近平 三小時近萬like

KOL「青永屍」留言：「記得投票啦」(網頁截圖)

周柏豪於微博亦有出同樣帖文，有網民留言說：「一定要快，止暴制亂。」(網頁截圖)

於微博上有過千網民轉發此帖文。(網頁截圖)

點擊觀看網民留言(按圖放大)(網頁截圖)