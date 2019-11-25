年尾大型演唱會近全數取消　部份從業員分分鐘連一蚊都攞唔到？

由於社會狀況不明朗，年尾不少大型演唱會在早前也紛紛宣布要取消及延期。早前演出業協會指出，六月以來，已有超過六十場次的演唱會押後或取消，過萬個從業員受影響。不過到底實際情況是怎樣，演唱會從業員又因應各類崗位有著怎樣不同的待遇？「01眾樂迷」電話訪問了在今次風波中同樣受影響的演唱會從業員Samantha (化名) 。

一連幾個大型演唱會也被取消，連陳奕迅的跨年紅館演唱會也不例外。 (資料圖片)

一次過睇晒最近受影響的演出

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對於今次一連幾個演出皆被取消，Samantha表示對從業員的影響是無容置疑：「對於全職嘅從業員嚟講其實就唔大問題，不過我哋呢行有好多人都係freelance，收入係逐場計錢，以25場嘅陳奕迅為例，開足25場從業員就當然賺到25場嘅錢，但而家取消咗，又或者假設開到一半唔開，我哋就收唔足錢。不過近日有好多演出喺未開騷前已經取消咗，好多時個做法係從業員可以同主辦方傾一傾，到底可以有幾多工資，可能係一半，可能係三分一，每間公司嘅做法都唔同。」

演出取消，其實主辦方也需要承擔大量的成本費用，可說是必定虧損，沒有足夠資金周轉的情況下，主辦方又會否「走數」，令從業員得不償失？Samantha又表示：「走數並唔係一個常見嘅情況，不過工資可能會遲啲先出畀我哋，尤其freelance好多時都唔會簽約，只會等到完騷之後開invoice(付款清單) ，所以連上期都唔會有。」她又指出有少部份的主辦方會在開工前出報價單，列明如果取消會有什麼處理方案：「不過九成嘅工作都唔會提前開單。」

雖然演出取消，不過舞蹈員、樂隊等前期工作較多的從業員影響不算太大，而主辦方亦會協商工資安排。 (資料圖片)

Samantha又提到，在眾多的演唱會從業員當中，還是有一部份待遇會較好：「做制作、排舞、樂隊等等，因為前期已經需要大量籌備工作，所以尚可以追返少少錢。」不過影響最深的應該是後期人員，即是搭台、錄影、攝影、保安或者其他部門等等：「因為佢哋嘅工作係逐日計，但如果演唱會提前取消，佢哋一日工都開唔到，最後當然冇糧出。而且佢哋係一早預留咗工作檔期畀演唱會，同時推咗其他工作，變相嗰兩個星期可能佢哋都冇工開。」

演唱會取消，對搭台手足、攝影、場地保安等從業員影響或許較深。 (葉志明攝))

最後Samantha又提及另一方面的憂慮，畢竟早前理大衝突中，紅磡成為了催淚氣體的重災區，而紅館當然亦深受其害。坊間有專家指出催淚彈釋出的二噁英，被世衛組織定義為對環境具有持久性污染力，一旦進入人體便會長久駐留，半衰期長達7至11年，損害免疫系統、內分泌系統及生殖能力。Samantha對此表示擔心：紅館係一個密封場地，今次因為理大事件而受到幾多污染，仍然要等相關部門出報告。我都會諗，如果今次嘅演唱會唔取消，我日日都喺紅館做嘢，咁點算呢？當年沙士取消所有演唱會都係同一個道理，要保障入場觀眾、表演者同工作人員，而紅館到底要幾耐先可以再開演唱會都係一個問題。」