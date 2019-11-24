謝安琪曾患唱歌困難症　《一個人會上癮》憶當時連生日歌都係假唱

ViuTV昨晚（23日）播出謝安琪（Kay）的《一個人會上癮》，剛舉辦完一連四場《kay…isn’t me. Live 2019》演唱會，雖然毀譽參半，但她的確完成了一個在香港史無前例的演唱會，亦顛覆了樂迷對演唱會的想像，在節目中Kay分享了休息前以至復出後的心態改變、製作及推出第一張個人專輯時的苦與樂，還有音樂路上的難忘故事。

昨晚ViuTV播出了謝安琪的《一個人會上癮》節目。（ViuTV圖片）

謝安琪從出道至休息前一直在音樂製作公司「Ban Ban Music」旗下，由於音樂作品比較小眾，所以當年首張專輯的推出也歷盡苦難，首先遇到的資金問題，Kay與同事帶着作品去找發行商，卻一再受到質疑：「俾人覺得歌嘅流行度唔高、市場又係唔係需要呢啲歌呢？《姿色份子》係講一個女仔點睇自己嘅價值，搵咗一年都未搵到唱片公司為我哋發行，最後就搵到一間日資公司。」提到第一張唱片，Kay表示這張唱片背後都埋藏了珍貴回憶，拍攝的場景為當時的形象總監居住大廈的天台，而服裝更是臨時向婚紗店借的，到最後能推出實在非常感動，Kay更一度哽咽：「哇，我隻專輯終於可以擺喺唱片舖！」

Kay在初出道時有一個「KAYAK」的網誌，紀錄了她歌手身份的感受和心路歷程。她形容自己與當時的伙伴就像坐在一隻小艇上，在音樂路上遊歷，一不好彩亦有機會被海浪打翻。（ViuTV圖片）

今日能在紅館對着幾萬人唱歌都穩如泰山的Kay，其實小時候在聯歡會玩遊戲也會緊張，所以經理人特別安排每個周末的商場演出：「每個星期日都要演出，星期一就開始緊張，星期六緊張到胃唔舒服，星期日朝早仲會痾。」更會懷疑自己是否不適合這個行業，不過當時曾經歷尷尬場面－－在星期日演出時，有媽媽對小朋友說若不用心讀書，就要到街頭表演：「反映咗大家點睇表演，係好可憐、不被欣賞。」除非Kay趕時間，不然在路上遇上busking的街頭表演者，她都會停下來駐足欣賞，以行動支持仍為夢想努力的人。

Kay指第一張專輯的封面有一個行李箱：「當時我覺得我人生唔係話帶住好多好犀利嘅嘢，但我有自己嘅睇法、概念，同想做音樂嗰份心，我就帶住呢啲嘢展開我嘅音樂旅程。」休息前夕的演唱會，舞台被設計做一個行李範，在Kay唱畢最後一首歌時，行李箱亦關好，代表的是Kay把成長及一路上的都一一收藏。經歷休息的兩年，她學到在越緊迫的時間，就越要留給自己喘息的空間：「休息之前，點解我有咁大勇氣將自己咁鍾意嘅嘢擺埋一邊？因為好攰！無論係精神同感情上都好攰，我好少同人講，喺休息之前嘅時候，身體好差，好大段音域、係中間好重要嘅音域冇咗，對歌手嚟講係末日。」患上唱歌困難症令Kay最愛的唱歌變成壓力：「有一個階段，我好耐冇輕鬆唱過歌。連小朋友生日會，大家好開心唱生日歌我都冇出聲，我係扮唱歌，我係唔想聽到自己唱歌。」Kay突然有一日在洗澡時聽到自己的歌聲時，便知道自己康復了，她便想何必要放不過自己：「真心為人唱歌，唱歌最重要係個心、嗰種分享。」今次演唱會有一座好破舊好爛的鋼琴，Kay指它便像自己一部份的人生，不能正常的為大家表演。

休息2年後的Kay，比起從前更了解和懂得自己。（ViuTV圖片）

節目中主持問Kay最喜歡的作品，Kay認為作為歌手應喜歡自己每一首作品，但《囍帖街》卻是她心中最特別的一首歌：「推出（《囍帖街》）嘅時期亦係我最受注目嘅時期，要面對壓力同好多人嘅睇法，仲要好多都係批評，所以其實都係我人生最黑暗嘅時候，唔知自己行緊去邊，但又得自己一個。」更表至時至今日對這首歌的感情也很複雜，而《囍帖街》亦是「四台聯頒傳媒大獎」最後一屆的得獎歌曲。而經歷了兩年休息的Kay，重新出發後認為雖然14年音樂生涯能分不同階段，亦能分成不同時期，但其實對她來說心態並沒有改變：「休息前係向外，會觀寫環境，將大家嘅視點擺喺外在。」而休息後的她覺得觀察自己、閱讀自己同樣重要：「去到依家，我都覺得可以分享點樣閱讀自己，好開心想做音樂個心由第一日到依家都冇改變。」

樂迷對於《kay…isn't me. Live 2019》演唱會的反應有讚有彈，而Kay表示：「鍾意嘅人多定唔鍾意嘅人多，我決定交畀接收嘅人。」（ViuTV圖片）

回顧《kay…isn't me. Live 2019》照片揭幕後小故事！