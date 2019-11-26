【美國音樂大獎】Taylor Swift打破MJ得獎紀錄：唱片工業非常古怪

美國音樂大獎（American Music Awards，下稱AMA）前晚在洛杉磯舉行，現年29歲的樂壇天后Taylor Swift再度成為今年大贏家，不但為AMA擔任表演嘉賓，更一口氣橫掃「年度歌手」、「最喜愛MV」、「最喜愛流行／搖滾女歌手」、「最喜愛流行／搖滾專輯」、「最喜愛成人當代歌手」及「十年歌手」一共6個大獎。自2006年出道以來，她一共在AMA當中累積奪得29個獎項，打破了流行曲之王Michael Jackson奪得24個獎的紀錄，成為史上最多AMA獎項的歌手。

Taylor Swift在剛過去的美國音樂大獎當中，連奪6個主要獎項，成為大贏家。 (Getty Images)

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發表致謝詞時，Taylor Swift貫徹一向敢言的性格，她表示過去一年是人生中最艱難，同時亦是最精彩的日子。這句說話直指她與舊公司的關係，出道後簽約成為Big Machine唱片公司旗下藝人，兩年前結束合約後，Justin Bieber的經理人Scooter Braun以3億美元（約23.4億港元）購入Big Machine，隨即擁有Taylor Swift所有舊作的版權，這問題一度令她無法在AMA的表演環節上，公開演繹過去6張專輯的舊歌。

後來經協商後，Big Machine決定暫時開放歌曲版權，讓Taylor Swift能在AMA的台上演唱舊作。不過版權問題仍未完滿解決，Taylor Swift在上台領獎時仍然不忘暗嘲：「這個唱片工業非常古怪。」深信矛頭也是直指舊公司及Scooter Braun。