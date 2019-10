Taylor Swift食人血饅頭？　被法國獨立女歌手狠批消費同性戀

法國獨立創作女歌手Christine And The Queens,近日接受知名雜誌《Cosmopolitan》的訪問,因為不滿Taylor Swift的彩虹歌曲〈You Need To Calm Down〉裡運用大量的queer元素,加以批評,而引來大批Taylor Swift歌迷的反駁,認為Christine And The Queens過分解讀,讓原來的訪問失焦。

+ 5 + 4 + 3

訪問中,《Cosmopolitan》的記者問了Christine And The Queens有關酷兒文化在現今越來越主流和商業化的看法,還有對像Taylor Swift這類巨星創作歌曲〈You Need To Calm Down〉來宣揚LGBTQ+的美與獨特性的看法。Christine And The Queens則表示「很矛盾」,並且不太認同Taylor Swift這種「酷兒商業化」的行為。

Christine And The Queens不太認同Taylor Swift 這種「酷兒商業化」的行為。(Twitter@QueensChristine)

「我猜很多年輕男同志們,看到Taylor Swift這首歌的MV會感到一種內在的壓抑。但我出道這五年來,可以感受到酷兒身份已經變成一種很光鮮的豪華配件,酷兒美學是可以用來賺錢的。加上主流文化需要酷兒,因為它代表著源源不絕的活力。但我認為,真正的酷兒美學是無法被當作商品販賣的。」

Christine And The Queens接著分享自己的最新碟也曾被誤認為「酷兒商業化」。「在推出第二張專輯的時候,我把名字Christine改成Chris,結果很多人跟我說:『你這個營銷手法不錯!』這真的讓我很痛苦。這五年來我一直唱〈iT〉(歌曲裡提到Christine想要擁有男性的身體,讓自己有個簡單的人生。)完全不是什麼營銷手法,而是我想要跳進未知的領域探索,然後大聲講出我想要表達的心底話。」但Taylor的粉絲不領情,認為Christine And The Queens不了解Taylor Swift有多支持酷兒族群。(點圖看粉絲回應▼▼▼)

對此,雙方尚無正面回應。但支持Christine And The Queens的人也大有人在,認為Christine只是表達看法而已,並無惡意批評Taylor Swift的創作。雙方粉絲各說各話,也讓原本的採訪失去重點。

【本文獲「KKBOX」授權轉載,按此收聽文中歌曲,立即下載KKBOX App收聽4000萬首中外日韓歌曲!】