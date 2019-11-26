【多功能老婆】楊千嬅演唱主題曲　網民轟幾首舊歌炒埋一碟

TVB新劇《多功能老婆》昨晚首播，找來楊千嬅及周柏豪擔任主角，單計陣容絕對是重頭之作，而劇中插曲也比一般TVB劇集要多，除了一般必備的主題曲及片尾曲外，更有兩首插曲，一共四首作品，包括有楊千嬅《嫁給愛情》、周柏豪《讓愛高飛》、吳若希《每段愛還是錯》及戴祖儀《天光前分手》。

楊千嬅為劇集《多功能老婆》演唱主題曲《嫁給愛情》，卻被網民批歌曲與星夢其他舊作相似。 (資料圖片)

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當然，深信樂迷少不免會特別關注楊千嬅所主唱的主題曲《嫁給愛情》。不過這首主打作品卻跟不少舊作疑似撞歌，更足足從三首舊作中也找到其影子，分別是楊千嬅去年為《三個女人一個「因」》演唱的主題曲《無雙》、吳若希為《福爾摩師奶》演唱的主題曲《暗中愛我》，甚至是王菲的《暗湧》，幾首作品各有相似之處。

《嫁給愛情》由星夢御用作曲及填詞人張家誠及張美賢所寫，故此與同樣是星夢作品的《暗中愛我》及《無雙》相似也無可厚非，畢竟一年要寫這麼多劇集主題曲，又要遷就歌手風格，更要配合劇集主題，作曲人也會面對江郎才盡的情況。不過想不到這首新作竟然會跟1998年的《暗湧》也有相近之處。

其實幾首作品最相似的地方是編曲。 (網絡擷圖)

先說說《嫁給愛情》、《暗中愛我》及《無雙》，其實不少樂迷也發現三首星夢作品的前奏可說是倒模一般，節奏一樣、編曲同樣用上鋼琴、結他、小提琴三大要素，甚至三首作品的前奏及正歌互換也可以做到完美接縫。

而《嫁給愛情》與王菲的《暗湧》雖然未算倒模，不過從中也可以找到其影子，尤其在正歌方面，兩首歌縱使節奏不同、唱法不同，不過旋律編排卻相當相近。深信作曲人在寫歌時也參考了不少90年代舊作，尤其是陳輝陽的作品，當時「夕陽組合」不少歌曲也充滿古典味，陳輝陽尤其喜愛將古典融合流行樂，而《嫁給愛情》、《暗中愛我》、《無雙》的編曲，尤其在間奏方面，亦彷彿致敬一般，帶有這些經典舊作的影子。