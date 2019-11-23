G.E.M.新歌《句號》逐段拆解！　離開舊公司不想再做扯線公仔

G.E.M. 鄧紫棋今日推出新歌《句號》，心水清的樂迷一望到MV上的圖案，再細看一遍歌詞，內藏與舊公司這12年來的密碼，甚至可以說是矛頭直指前經理人張丹，到今天要畫上句號，向下一階段進發。

《句號》由G.E.M.一手包辦曲、詞部份，編曲段落以副歌行先，然後每段Verse都用Rap表達，記下這12年來的經歷。

可惜我們終於來到 一個句號／

窗外不願飛的蜂鳥 也在哀悼／

城市再也不會聽到 我們爭吵／

你會不會少了一點煩惱



看到「蜂鳥」兩字，毫無懸念就是指舊公司蜂鳥音樂，然後歌詞說城市不會到聽到他們爭吵，難道在暗示Ｇ.E.M.與張丹不再有任何形式的來往，甚至其他糾紛即將結束？

G.E.M.新歌《句號》在訴說與舊經理人公司的關係，是時候結束所有糾紛，進入新一個階段。(MV截圖)

回到十二年前 回憶就在眼前／

你帶著帽子 而我樣子 帶著靦腆／

不過第一次的見面 你說／

你有先見 我的先天 被訓練過 我能有片天／

我當時天真 寡見鮮聞／

不像成年人 有能力辨認／

不是為了賺了有錢分 我為我的前程／

希望我寫的歌裡面有更好的和弦聲／

這段明顯就是寫G.E.M.與張丹初次見面的情境，提到對方有先見知明，看到自己的天份，並希望當伯樂加以提拔。不過，G.E.M.亦寫到，自己與經理人價值觀的分歧，表明自己不是為金錢而是為理想，希望寫出更好的作品。

G.E.M.在歌詞中透露，沒想到是在撕破臉的情況下結束與蕭公司合作關係。(MV截圖)

時針滴滴答 你還記得嗎／

說句心裡話 你還懷念嗎／

第一次發唱片 就一馬當先／

從此在大場面 我不再站旁邊／

我是真的感謝 佩服你的眼界／

怎麼想到和你是帶著刺痛地完結／

對於張丹提攜自己，G.E.M.還是感激對方當年的慧眼，只是想不到未能好聚好散，兩人是撕破臉的情況下結束合作關係。

就連MV都係講緊同舊公司關係，睇圖你就明！(按圖放大)(MV截圖)

+ 5 + 4 + 3

你看著一朵花慢慢萌芽／

我卻看著你意氣慢慢風發／

慾望聚沙成塔 價值慢慢分岔／

太多失望讓我對你的信任慢慢崩塌／



G.E.M.在樂壇嶄露頭角，名氣亦與日俱增，《歌手2》、《中國有嘻哈》(現為《中國新說唱》)，等節目令她在華語地區爆紅。不過她與張丹的價值觀亦越行越遠，價值觀分歧大得令她失去信任。

你說我是個商品 沒有你我就不可以／

這些扭曲的真理 差點毁掉我的自信／

如今的我已覺醒 如今我不再哭泣／

再不怕堅持自己 做你沒做對的決定／

這段寫得更出直白，事關張丹在2014年偷偷將G.E.M.和鄧紫棋註冊商標，「你說我是個商品」這句就是在回應此事。當年還傳出張丹逼G.E.M.續約，否則威脅不能參加《歌手2》總決賽。