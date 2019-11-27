【高以翔逝世】台綜天后小S最愛男模　一文回顧出道以來音樂作品

台灣藝人高以翔在今凌晨（27/11）拍攝中國綜藝節目《追我吧》時暈倒，心跳曾停止3分鐘，現場經心肺復甦後恢復心跳，但送院搶救無效，宣告不治死亡，享年35歲。以男模出身的高以翔憑着高挑的身型和帥氣的外貌，成為時尚品牌的寵兒，亦成功在綜藝圈闖出名堂，多次上蔡康永和小S徐熙娣的《康熙來了》時，大受小S青睞和寵愛。除此之外，其實在音樂範疇裏，他曾為主演的中國劇集《遇見王瀝川》唱片頭曲《不要你的愛》，亦曾與香港歌手薛凱琪合唱《家園》，更有主演多部MV作品，回顧一下高以翔出道以來在樂壇的努力吧！

由高以翔主唱的《不要你的愛》是中國劇集《遇見王瀝川》的片頭曲，是他唯一一首的個人音樂作品。（《不要你的愛》MV截圖）

《不要你的愛》是高以翔出道以來唯一的歌唱作品，為中國劇集《遇見王瀝川》的片頭曲。在故事中，高以翔飾演男主角王瀝川，典型的高富帥，精通多國語言，愛上了一個中國女生，後來差點死在中國。即使沒有看過劇集，亦能在MV中看到他的演技，性格溫柔又倔強，相信不少追劇的女生也會幻想被他愛着。

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高以翔主演了戴愛玲的「愛靈靈三部曲」MV，分別為《空港》、《愛靈靈》及《沸騰》的男主角。《空港》是故事的開端，男主角的性格愛冒險，女主角則愛好平淡，二人性格不合，所以男主角便鐵了心分手。即便女主角苦苦哀求，也喚不來男主角的回心轉意，最後女主角決定走出自己的舒適圈，體驗一下男主角熱愛的生活方式。

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《愛靈靈》是男、女主角分手以後，以女主角為第一視覺所拍的故事。開始的時候，女主角無法從失戀的悲痛中抽身，每個地方都會讓她想起甜蜜過往，到最後終能感覺到她已習慣了一個人。在《愛靈靈》中，高以翔主要在回憶場面中出現，對比起《空港》中的冷漠，《愛靈靈》的高以翔看着女主角的眼神盡是寵溺，可以一看他演技的對比。

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「愛靈靈三部曲」最後一首歌《沸騰》，以男主角第一身去紀錄故事。開始時，男主角落寞的走在街落，獨白說着：「生活，不只越處越深，也越處越膩，愛情也不例外。我只想重新開始。」失去了女主角以後，他才發現原來自己比想像中更愛女主角，也沒有了當初堅持分手的灑脫，在MV中更可以看到高以翔因後悔和傷心而流下男兒淚，最後卻已失去了挽回的機會。