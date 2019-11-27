【高以翔逝世】節目組聲稱第一時間救人　網民質疑：擘大眼講大話

台灣男星高以翔今日（27日）凌晨在內地拍攝綜藝節目《追我吧》期間跌倒昏迷，送院後搶救無效，終年35歲。浙江衛視的《追我吧》節目組於下午發聲明指「節目現場醫護人員第一時間展開救治」，但卻被網民質疑「擘大眼講大話」。據稱，高以翔曾多次發出求救訊息，但卻被工作人員視若無睹，以為只是節目效果而沒有即時上前救治，直至在場多位藝人上前關心高以翔的情況後才開始派人為高以翔做CPR，失去了最黃金的救人時間。

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台灣男星高以翔今日（27日）凌晨在內地拍攝綜藝節目《追我吧》期間跌倒昏迷，送院後搶救無效，終年35歲。（微博：@高以翔Godfrey）

據稱，在場多位藝人上前關心高以翔的情況後，節目組才開始派人為高以翔做CPR，失去了最黃金的救人時間。（微博圖片）

高以翔於凌晨1點45分左右進行「跑步項目」時曾多次說「我不行了」，然後就突然暈倒，但卻被工作人員以為是節目效果，拍攝亦沒有中斷，直至黃景瑜對節目組破口大罵說：「X！還拍啊？救命啊！」、「醫生呢？」，現場工作人員才馬上為心跳停止的高以翔做CPR，但做了三分鐘心跳依然毫無起色，直至搶救了15分鐘後才一度回復心跳。雖然救護車一直在場，但卻遲遲找不到醫生，最後高以翔在暈倒後45分鐘，約凌晨2點半才被送上救護車，到達醫院時瞳孔已放大到邊緣的嚴峻情況，可惜最終卻依然回天乏術。

《追我吧》節目組下午12點半發聲明指節目人員第一時間為高以翔展開救治。（微博：@追我吧）

《追我吧》節目組下午12點半發聲明指第一時間伸出緩手：「高以翔奔跑時突然減速倒地，節目現場醫護人員第一時間展開救治，並緊急將其送往醫院」，亦強調在意外發生後，節目團隊及經紀團隊一直守護在高以翔身邊，並正積極協助同期經紀團隊聯繫其家人共同妥善處理善後事宜。然而，網民卻認為高以翔不幸離世與節目組脫不了關係，紛紛留下「你們錯過了最佳搶救時間」、「黃金四分鐘你們在幹嗎？」、「居然還有臉說第一時間，說出這種話不怕遭天譴嗎？」、「聲明急着撇清關系」、「一直在推卸責任」、「為什麼你們節目組不準備好應急措施？」等留言狠批節目組處理失當。

網民狠批節目組處理失當。（微博：@追我吧）