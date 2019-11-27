【總有一瓣喺左近】石詠莉重唱電台界禁歌　錄音過程遇靈異事件？

提起《夜夜痴纏》這首廣東樂壇的傳奇作品應該無人不曉，由80年代開始已被封為電台界禁歌，作為經典鬼片《靈氣迫人》的主題曲，這首作品的靈異故事亦不脛而走。不少電台界前輩曾在播放此曲時發生靈異狀況，包括耳邊聽到有女聲帶着哭腔跟着旋律哼唱；又有人在錄影廠的走廊看到有黑影飄過。事隔多年，想不到竟然有女歌手膽敢再次挑戰這首「恐怖作品」，石詠莉(Sukie)今年推出發燒碟《Nostalgia》，當中便收錄了《夜夜痴纏》一曲，而Sukie老公鄧健泓(Patrick)近日亮相ViuTV節目《晚吹 - 總有一瓣喺左近》時，更大爆Sukie灌錄《夜夜痴纏》的靈異經歷。

麥潔文主唱的《夜夜痴纏》多年來也有靈異傳聞，不過石詠莉仍然大膽翻唱。 (網絡圖片)

Patrick分享他們重新編製《夜夜痴纏》的過程中，首次感到不妥的是Sukie在錄音室錄vocal的時候，總是進入不到狀態，問她發生什麼事，她也說不上來。

點擊大圖睇鄧健泓描述當時情況

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到了後期工作，混音師再次發現這首作品似乎出現了靈異現象，甚至聽到有怪聲出現…

真相令人心都寒埋，聽下佢點講！

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Patrick又解釋，其實石詠莉灌錄首張專輯時也曾經有相似經歷