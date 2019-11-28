鄧紫棋內地市場遇滑鐵盧？　新歌推出一星期未能在音樂平台上架

G.E.M. 鄧紫棋自從2014年參加《我是歌手》第二季在內地爆紅後，短短幾年間已成為內地的一線歌手，不論春晚還是綜藝節目也有著她的身影，2015年G.E.M以年收6,200萬元人民幣躋身「福布斯中國名人榜」第11位，成為90後香港藝人之首。紅透半邊片，換來的代價卻是有部份樂迷批評她不重視香港市場。其實過去一段時間也曾有不少人為她平反，表示G.E.M. 受制於前經理人張丹，處於進退兩難的局面。

G.E.M.自從與舊經理人公司解約後，繼續推出個人作品，不少樂迷為她平反。 (資料圖片)

早前G.E.M. 與前經理人公司甚至對簿公堂，最後解約收場。其後她成立個人公司「鄧紫棋工作室」，繼續推出個人音樂作品，包括《差不多姑娘》、《Walk On Water》以及最新作品《句號》等等。不過《句號》推出了足足一星期，有內地網民發現歌曲竟然未能在內地各大音樂平台上架，更表示G.E.M. 正遭受各大平台打壓，內地只剩Apple Music能聽到她的新歌。

睇下內地網民對呢件事有咩反應

相反，鄧紫棋的《句號》在香港各大音樂平台上也能看見其縱影，更一口氣在港澳台iTunes、新加坡iTunes、台灣KKBOX等平台上登頂，成為點擊之冠。似乎鄧紫棋失去舊公司這靠山後，需要時間重新在內地打通脈絡，近日有內地媒體公布11月的「華語女歌手網路影響力榜單」，G.E.M. 竟然跌出三甲位置，在內地人氣逐漸疲弱，到底她又是否需要在香港重新發展，收復過去輝煌的江山？

睇下到底有咩平台聽到《句號》