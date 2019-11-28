陳健安叱咤七強彈出彈入IG謝票　金帆音樂獎五強表演後竟然咁講？

前一天「叱咤903」才公布麥浚龍（Juno）成功打進「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」八強內，而陳健安（On仔）則跌出八強榜單。On仔立即找來媽媽幫手拉票，經過樂迷和「鯉魚門羅氏家族」一輪拉票及投票後，時隔24小時，On仔便成功重新打進七強之內，最新七強名單為（排名依筆劃序，截至28/11中午12時）周國賢、姜濤、張敬軒、許廷鏗、陳卓賢（Ian）、陳柏宇及陳健安。其實，早在第一天得知自己打進八強後，On仔已立刻睡眼惺忪的拍片向樂迷謝票：「我覺得好開心呢個奇蹟，因為今年第一年單飛做歌、做SOLO、可以入到八強已經好開心，一瞓醒就謝票！」並表示感謝每一位支持自己的樂迷：「自己做呢張專輯做得好開心，大家都鍾意咁就最開心啦，多謝大家！」

叱咤樂壇「我最喜愛的男歌手」戰況激烈，On仔跌出八強後一日反彈，重新進入八強榜內。（Instagram@陳健安）

除此之外，On仔更在帖文中標籤「#可以同偶像一齊入八強」、「#邊個係我偶像呢？」以表興奮之情，但好友許廷鏗（Alfred）隨即便亂入留言：「知你仰慕我多年喇」，On仔也馬上回覆：「我細細個聽你唱張如成首《May I Love you》😘」，發現自己打錯歌手名之後，再補留言：「*張智成，嗰陣成日睇TBB超級巨精，你好R n B。」而樂迷亦留言為他打氣：「會變最後1強㗎！」、「同eason一齊入8強真係好幸福」、「你值得架（㗎），真係好好好好好既（嘅）歌手」，想讓心愛的歌手成功勝出的話，就記得投票啦！

On仔在貼文中表示能與偶像一同入圍感到興奮，好友許廷鏗便馬上回覆：「知你仰慕我多年喇」（Instagram@陳健安截圖）

「叱咤樂壇頒獎典禮」還有一個月才舉行，但「2019金帆音樂獎頒獎典禮」則已完美落幕。On仔新專輯《本原》中的《一吻穿越四十六億歲》也成功得到不錯的成績，分別在「最佳旋律」、「最佳歌詞」、「最佳演繹」及「最佳歌曲」大獎中進入最後五強；而《在錯誤的宇宙尋找愛》則成功進入「最佳編曲」五強。由於頒獎典禮只開放會員參加，所以On仔更貼心的拍片與樂迷分享，更賣關子說：「唱完講咗一句希望嘅說話。」