叱咤五強結果出爐應驗花姐神預言　MIRROR：算係造星嘅成就解鎖！

今日MIRROR成員Lokman、姜濤、陳卓賢（Ian）、Tiger及Jeremy出席商台活動，宣傳新歌《Reflection》：「舞步方面都係我哋有史以嚟最難嘅一首歌！」Jeremy表示為了讓一直支持的樂迷看見他們的進步，不但飛到台灣拍攝MV，更在出發前在練舞室苦練數小時，亦是樂迷能看見的Dance Version MV：「隊長形容呢首新歌嘅舞係（會跳到）一個人遞減能量咁樣，由第一次跳呢個version係100%，跳第2次就會減到80、70，但都係因為跳呢3、4個鐘頭嘅dance version嘅一啲呢個session，變咗我哋去到台灣就會順利咗好多。」數字才是最實際，不知道落場拍攝時錄了多少次？姜濤便說：「我哋每個人平均我諗啲單shot都唔超過5分鐘。」

今日MIRROR成員Lokman、姜濤、Ian、Tiger及Jeremy出席商店活動宣傳新歌《Reflection》。 （葉志明攝）

今年不論成員個人或團體亦入圍「叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」的「男歌手」及「組合」獎項，而今日五強成績出爐亦應驗日前花姐的神預言，認為因姜濤人氣較受歡迎，故應比Ian更有機會繼續晉級及奪獎，而結果的確只有姜濤成功晉身五強，亦希望如花姐所言，Ian能繼續競逐「新人獎」或其他獎項。但對於二人擠掉陳奕迅晉身七強，又會否感到壓力？姜濤聞言立刻當機，幸好隊長Lokman立即跳出來救場：「其實壓力就不嬲都有，但我覺得係咪都有啲啲…開心囉，好少好少囉，係呀，我覺得衰啲講句，EASON攞唔攞獎佢都係EASON。」

姜濤和Ian成功打入叱咤「男歌手」七強，而姜濤更成功晉身五強。（葉志明攝）

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其實今次並不是MIRROR第一次入圍叱咤「組合」，但在心態上顯然大不同，Ian表示對獎項自然是平常心，因為一同入圍的前輩都富有經驗和實力，能出現在同一個名單已非常開心：「但出席典禮個心態有少少唔同咗嘅，上次係似純粹攞門票入場睇嘅觀眾，但係今次就好似自己參與度高咗，關自己事多咗。」更說到如果能勝出，姜濤便會請大家食飯慶祝，打算大吃一頓的Lokman更搞笑說：「打邊爐，大家淨係食味精唔食肉！」把節食減肥、去水腫的煩惱完全拋諸腦後，而意識到團員的瘋狂後，姜濤馬上把球拋向場外的花姐：「咁…值得慶祝嘅，係咪呀花姐？」得到花姐點頭回應後，更馬上「食住上」：「多謝花姐！」

遇到難回答的問題時，隊長Lokman不時跳出來解救團員。（葉志明攝）

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訪問時叱咤五強結果仍未出爐，當時MIRROR各人亦抱着興奮的心情，孩子氣的向ERROR喊話：「祝大家前程錦繡！」、「祝大家喺娛樂圈一帆風順！」、「光輝歲月，YEAH！」、「事業順利！」到最後Jeremy打算認真說一番話時，姜濤連忙可愛的拍他手臀，提醒他「跟隊型」說買字祝福語，可最後Jeremy仍失敗以「加油！」作喊話，但亦說了一番感人的話：「我覺得一定要大家一齊喺叱咤上到個台，呢個係造星嘅成就解鎖嚟嘅！」