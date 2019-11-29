鄭秀文率先得樂壇四大獎　《我們都是這樣長大的》成今年奪冠熱門

今年首個樂壇頒獎禮《2019 CASH週年晚宴暨金帆音樂獎頒獎典禮》於日前完滿結束，而大贏家則落在Sammi鄭秀文身上。雖然Sammi今年只有一首廣東派台作品，不過作為《#FOLLOWMi 鄭秀文世界巡迴演唱會》的主題曲，《我們都是這樣長大的》說是今年大熱三甲之選絕不為過，故此這首歌亦在今屆《金帆音樂獎頒獎典禮》中奪下「最佳旋律」、「最佳歌詞」、「最佳女歌手演釋」及「CASH最佳歌曲大獎」。

即Click睇下一眾得獎歌曲！

+ 6 + 5 + 4

雖然Sammi未有親身到場領獎，不過則在網上答謝歌曲製作團隊，更表示：「團隊們都懐著謙卑的心去領受。在此謝謝每一位喜歡這歌的人,曾經感受到的感動。」其實這首作品今年推出不久已得到三台冠軍歌的位置，擁有10星期上榜紀錄，亦陪伴著Sammi渡過了人生中一段難捱的時刻。

歌詞中一句「兒童有著兒童畏懼 成人都有成人唏噓」放在現時的環境下亦令人感慨，不管是什麼年齡層的樂迷也能找到共鳴，從意義上絕對是本年樂壇的「至尊歌」。

+ 6 + 5 + 4

歌名取自Sammi人生中首部電台廣播劇《我們都是這樣長大的》，發布作品時Sammi曾簡述：「三十年來，我經歷了很多，走過抑鬱，事業有順有逆，也捱過了一些人生低谷和碰上婚姻水深處。有苦有樂，有痛有自省，因此有更深遂刻骨的成長。告別了驕縱的個性而更懂得凡事感恩和謙卑，人切實更成熟，更沉澱。大家都只是一個凡人，誰都有脆弱，誰都有唏噓。」

在今年演唱會中，Sammi每次唱這首歌也必定會感觸落淚，她曾解釋：「我覺得人生喺每個階段都會有唔同領悟，人係會長大，會有所不同。嚟到呢個階段，我經歷咗好多，人生有好多嘅沉澱，亦有好多考驗。所以今次揀咗一首慢歌作為主題曲，但冇諗過hit過哂我過往嘅主題曲，我深信係因為歌詞好觸動到每一個人，其實喺我哋成長過程，每個人都有開心、每個人都有唔同嘅眼淚，有屬於自己嘅經歷，但唔緊要，因為《我們都是這樣長大的》。」

逐格重溫鄭秀文激動落淚經過！

雖然鄭秀文多年前早已明言不出席頒獎禮領獎，不過不少樂迷仍希望在這特別的一年，她能破例現身頒獎典禮，即使不領獎也能作為表演嘉賓在台上唱一次《我們都是這樣長大的》，亦為迎接她出道30週年留下美好回憶。