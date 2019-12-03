【專訪】吳若希閃婚生B停工2年　自認愛情奴隸：我係一個廢柴

「我以為自己係一個事業為先嘅人，但原來我都係一個愛情嘅奴隸，喺愛情入面我係一個廢柴。」在事業高峰的時候突然結婚生子，Jinny吳若希認清了自己人生的路向，同時也認清了自己的歌路，她笑說：「我諗我老闆叫我唱情歌係有原因。」 攝影：梁碧玲 場地：寬巷子@海港城 Outfit：MAGinShop

為結婚生B停工兩年：我係一個愛情廢柴

看著Jinny現時對老公的「惡相」，很難想像她親口說出：「自己是一個愛情奴隸。」連老闆何哲圖也要Jinny主力演唱愛情作品，其實當中或許不無原因，甚至可說何生是「獨具慧眼」，造就出吳若希這樣獨特的一位女藝人。

回想起來，2014年至2016年，吳若希事業如日中天，沒有多少藝人膽敢在這關鍵時期談情說愛，更遑論相夫教子，但她卻毅然淡出兩年。兩年時間，足夠讓人由寂寂無名的新晉藝人搖身成為天后；也足夠將「一姐」拉下馬。她的「廢柴論」或許不是全錯，不過卻成就了今日事業婚姻皆美滿的吳若希。事業是一時，愛情卻是一世，誰又敢說當初這位「愛情廢柴」做錯了決定？

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唱慘情歌靠「情感記憶」

的確，吳若希近年在星夢的作品，一系列也是以愛情為主題的歌曲，一來是劇集需要，二來是Jinny自認很多情深說話也未親口說出，唯有用歌曲向丈夫表白：「可能大家見到我對老公都比較惡，但其實任何一個女人嘅堅強，都係來自以往嘅懦弱。曾經受過傷、跌踫過，成就我今日咁堅強，但同時情歌則成為我嘅宣洩點。」

坦言在愛情路上跌撞過，Jinny近日為劇集《多功能老婆》演唱插曲《每段愛還是錯》，亦是她對自己過往愛情經歷的詮釋：「自己曾經亦認定過一個人好適合自己，但撇除適合與否，其實仲有好多外在因素，可能係因為對方嘅屋企、自己嘅職業，令整段關係唔會有好結果。當然嗰時唔會覺得係一個問題，因為當刻好愛，所以會選擇堅持。」作為演員，Jinny認為自己唱情歌也有一定優勢：「情感記憶對歌手同演員都好有用，因為當你啱用嘅時候就可以攞返段記憶出嚟。尤其唔開心係特別容易記得，所以有呢啲經歷都係一件好事。」

Jinny表示，不論是歌手還是演員，「情感記憶」也相當重要，每當她演繹作品便會代入過往的個人經歷中。 (梁碧玲攝)

用歌曲同老公溝通

即將推出新唱片，當中有首作品叫《愛情無價》，正正反映了Jinny現時對處理感情的方法：「原本呢首唔係劇集歌，只係公司覺得啱用就攞咗嚟做主題曲。歌曲講嘅內容，其實係我同老公之間嘅真實情況，因為當時屋企發生咗一啲事，我老公經歷緊好難過嘅一段時期，喺佢面前我冇講啲乜，因為我唔係嗰種會將愛宣之於口嘅人，不過透過呢首歌我就可以表達到畀佢知道。」