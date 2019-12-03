【黎小田逝世】陶傑寫悼文紀念故友　公開最後對話遺憾未能再相約

香港著名音樂人黎小田於前天（1/12）離世，享年73歲。陶傑與黎小田交情甚篤，對於好友因病辭世感到傷痛又可惜，繼寫下《只有》後，昨晚再寫下了《電話裡的忘川》悼念故友：「在屏幕的記錄檔案裏，尚餘與黎小田上一次的最後通訊。一個朋友永別，他的號碼在你手機屏幕上開始向下沉。大半年來，他的名字下還留有最後上線的時間，通常是十分鐘之前，表示他仍活躍。然後發現，他最後上線的時間是兩天前，然後是一星期。然後，連最後上線的時間紀錄也沒有了。」

黎小田於前天因病辭世，享年73歲。（視覺中國）

「也有許多就這樣遠去了的朋友，生前的近照，不知在什麼時候換成了一幅晚霞滿天的風景畫。手提電話裏的通訊紀錄，像生死一隔的一條忘川。照片和口訊，在雲端留下來。檢視紀錄，發現幾年前他的一兩個口訊，令人懊悔地，當日我事忙，忘記了回覆。在沒有書信的二十一世紀，走了的朋輩，從此留下一個空號。他的名字、音頻、號碼，從此沉降下去，伸身再也拽不回來。在如在渡口，他上了船，從此消失在時間的空茫。」

陶傑與黎小田的最後合照。（Facebook@陶傑）

二人最後見面在今月三月底，隨後可在文章配圖——陶傑與黎小田的最後對話內容截圖可見，前者多次相約亦無緣相見，在月餘前陶傑在送上問候時再邀約：「你近況如何？多放鬆休息。今晚光明頂節目，12點前我將會播出你當年作的《自由在我手》，祝早日康復。余安安唱的版本。有空見面。」

陶傑與黎小田的最後對話紀錄。（Facebook@陶傑）

點擊立即重溫黎小田創作的經典影視主題曲