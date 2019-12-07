前SM練習生爆差點成為少時　太妍霸氣嗆：不要再捏造成員們的記憶

前SM娛樂練習生洪敏智（홍민지）日前登上MBN的《Voice Queen》，甫踏上舞台開始自我介紹時，便語出驚人的說：「我是17年前差點成為少女時代一員的前SM練習生，我是洪敏智！我曾在少女時代出道後哭泣，本來那裏應有我的位置。」播出後，這段簡短的發言不但震驚了樂迷，更引來少時隊長太妍在個人Instagram中發了一條動態時報回應。

洪敏智在自我介紹時，指自己差點便是少女時代的成員，引起一番熱議。（影片截圖）

「我們八個人從少女時代出道，從很久以前便竭盡全力，拚上了所有，我們並不是輕易便組成的。」少女時代九名成員在2007年出道，成團7年後Jessica另有發展，主動退團讓少時變成八人團體。到合約期滿時，Tiffany、秀英及徐玄雖然不與公司續約，但承諾樂迷「永遠是少女時代」，合約並不礙於往後活動。太妍續言：「公司為了打造出最完美的組合，所以成員在出道以前，已一起經歷很長時間的訓練和努力，所以我們並不是巴士站，不是誰說進都能進的團體。」太妍直接打臉洪智敏，還有一直以來想沾少時名氣、製造話題的藝人：「請不要再捏造成員們的記憶，沒有和我們一起流過汗、一起製造回憶的人，請不要輕易提起『少女時代』的名字，做出讓我們驚慌失措的事。」

太妍之後亦以Instagram的動態時報表達不滿，極力捍衛「少女時代」。（Instagram@太妍截圖）

而樂迷對於洪敏智的發言顯然覺得反感，紛紛留言表示怪不得她沒被選中：「她沒有SM藝人應有的謙虛和漂亮。」、「坦白說我真的對她很反感，她應該覺得很尷尬吧！但太妍說的很對，其他人只能不能隨便拋出少時的名字搏版面，我之前已經看過好幾個這樣的人了。」、「請用自己的才能變紅，不要再消費少女時代的名字了！」、「我不喜歡她的聲音，真幸運她沒有選上少女時代！」影片的下方留言全都充斥着批評，其實韓星出道前都要經歷長時間訓練，出道後還要捱上一段日子，承受各方面的壓力，所以不少藝人也患有情緒病。韓國也就黑粉留言問題開始研究「雪梨法」，其實單純的惡意攻擊並無意義，若能留下建議能讓藝人更有方向改進，也可以做出更多優秀作品讓樂迷欣賞。

最初出道的少女時代為九人團體。（Facebook@少女時代）