岑寧兒、青峰為盧凱彤完成《Fly》　成功出土全靠余靜萍不心息

改編小說電影《少年的你》最近剛上映，由曾國祥執導，電影的片尾曲《Fly》由岑寧兒主唱，盧凱彤（Ellen）負責了作曲，青峰亦替她完成了歌詞部份。當初曾導邀請Ellen為電影寫歌，她也爽快答應，但後來誰也想不到她無法完成諾言，便離開了大家，所以若以浪漫一點的說法來形容，樂迷能聽到這首歌絕對是「緣份」，而岑寧兒也在歌曲正式推出的時候，親自解說了這首歌的出土故事。

點擊即聽由Ellen一眾好友合力為她完成的《Fly》！

余靜萍在Ellen的電腦中找到了一首名為《Fly》的demo。（Instagram@岑寧兒）

在電影殺青時，Ellen的太太余靜萍仍一直替她記掛着「為電影寫歌」的承諾，並希望能為她完成：「後來從Ellen的電腦裏找到一首demo『fly』，大家知道就是這一首了。」在這首demo裏，只有Ellen彈着結他的哼唱，還有偶爾夾雜的不完整歌詞，然後就把歌曲交到青峰手上。岑寧兒指不到兩天便收到歌詞：「他巧妙地保留了Ellen隨意呢喃的歌詞。」在歌詞中除了電影，也能看到Ellen的身影。

青峰為《Fly》填詞，並保留了Ellen在demo哼唱的歌詞。（Instagram@青峰）

過往Ellen作品中的結他部份都由她親自操刀：「但今次我們實在不可能再找她來為這曲彈奏了，到底可以怎麼辦呢？而地球上是真的沒有任何一個吉他手可以替代她的。」後來的事情都由製作人蔡德才解決了，他從Ellen的demo中抽取了部份吉他的聲軌，再重新錄製成現在的歌曲，希望以最大程度保留Ellen的作品。

岑寧兒當初收到邀請時一口答應。（Instagram@岑寧兒）

摯友林二汶亦轉發了岑寧兒的貼文，並寫下對Ellen的想念：「自從聽過這首歌，腦袋裡（裏）就一直縈繞着。你的音符像針線，繡出畫和詩。讓你的作品穿插耳朵和心臟，就像抱着你一樣。十二月五日。你別了十六個月，這個再見，說一生也不夠。」