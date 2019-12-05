MIRROR專訪︰成軍一周年感言變檢討大會？豪言5年後登紅館開Show

從選秀節目出道的男子組合MIRROR，過去一年在樂壇掀起追星熱潮，所到之處必定引來一大班「鏡粉」跟隨。除了因為十二位男孩Lokman、Frankie、Alton、Anson Lo、Stanley、AK、Jer、Ian、Jeremy、Edan、姜濤和Tiger本身擁有偶像條件，他們之所以能擄獲廣大粉絲的心，全因粉絲看着他們成長。觀眾一路見證MIRROR為夢想不斷努力，克服一次次的巨大壓力，最後由素人搖身一變，成為擁有自己舞台的明星。

最近出道一週年，MIRROR還要參加《全民造星II》，與新參賽者重新較量，相比一年前的自己，成員們都認為大家成長不少。一向寡言的Tiger受到同組的小魚、Will、Mike和兩蚊的影響，變得更有自信、更外向：「小魚影響我最多，他帶來的氣氛和力量，令我學懂表演要有很開心的能力。」

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憑唱功迷倒不少粉絲的Jer，最初知道可以再次參賽，則覺得是第二次機會向大眾證明自己：「參加第一季時都被說是隱形人，朋友都質疑我有沒有玩過第一季，所以希望在第二季展現更多，在每個回合傾盡全力，是嘔心瀝血的。」Jer感受到自己的進步，亦看到成員們的改變。

很明顯看到大家進步了很多，因為他們的壓台感比起今屆剛參加《全民造星II》的參賽者強了很多。 Jer

Anson Lo在第二季比賽開始時，發現自己有很多不足，所以視之為一個推動進步的好時機：「我們在第一輪比賽的個人表演，都知道自己缺乏了很多東西，譬如唱歌未夠穩定，或者壓台感未夠。但現在到了比賽尾段，大家都進步了很多，原來我們在短時間內可以進步得很快，每人的學習能力也不差。」

一個表演的好與壞，往往需要別人的意見，猶如一面鏡子，反映自己的不足。MIRROR的成員就飾演這樣的角色，成為彼此最嚴厲、卻又最真誠的觀眾。「譬如呂爵安（Edan）會很誠實地告訴我，昨天唱得很難聽。所以如果我想知道自己表現如何，總之他沒有說不好，我想就是表現得不錯。」成員間坦白的意見，Anson Lo認為十分重要，因為大家都是彼此的觀眾，互相提點才有進步。

能夠毫不留情地批評並虛心聆聽，不難聽出成員們彼此深厚的信任和感情。除了是大家最真誠的觀眾，他們也是彼此的導師。Jeremy覺得每位成員都有自己擅長的才藝，如果在表演上有任何困惑，也可以互相尋求幫助，「例如跳舞不好，可以找Lokman、Stanley、皮皮（Frankie），他們擅長的舞種都不同。」

假如上個表演做得不好，我會在下個表演做到極致的好，打他們（批評者）的臉。 Jeremy

為了慶祝出道一週年，MIRROR推出了堪稱舞蹈最複雜的新歌〈Reflection〉，當中有一句歌詞是：「我跳過了抑鬱／我放棄了不忿」；成員們在出道前後，曾飽受不少抨擊甚至抹黑，身心承受極大壓力。經歷過網民的千錘百鍊，如今大家都學懂放下、專注做好自己。當中擅長跳舞的Frankie，便常常被人攻擊歌藝：「我想告訴大家，我也可以唱歌的，但我的性格比較被動，不會很囂張說自己日日都練歌。」努力練習，在鏡頭展現最好的自己，Jeremy充滿自信地說，希望用實力令haters閉嘴。

成軍一年，這隊潛力無限的樂壇新星不僅活在當下、把握每個機會表現自己，對於將來，他們早已訂立目標。寄語五年後的自己，有些希望踏上紅館舞台；有些希望如組合名字「MIRROR」一樣，每位成員都是一面鏡子、獨當一面，合體後亦能散發更耀眼光芒；而Stanley的願望就更簡單直接：「我們繼續一齊黐住老去，永不解散！」這不只是MIRROR的願望，相信亦是一眾「鏡粉」的最大心願，各位粉絲，準備好做個「不老迷妹」吧！

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