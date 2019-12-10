【新城勁爆2019】直播室開Live頒大獎　總監程凱欣強調冇取消

《新城勁爆頒獎禮2019》記者會今日於灣仔會展舉行，一眾歌手均有現身為自己拉票，有Gin Lee、陳柏宇、林奕匡、許廷鏗、鄭欣宜、吳浩康、MIRROR、ERROR等等。 攝影：陳順禎

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今年新城實體頒獎禮因社會氣氛尚未明朗，並顧及參與者場內場外安全的因素而取消，但有一些「最後獎項」將於12月28日下午2-5時，在新城電台舉行Facebook Live頒發。

席間大會司儀表示，去年新城頒獎禮投票人數破紀錄，入座率亦達九成以上，有不錯的成績。但今年因社會氣氛及安全因素，新城將頒獎禮形式由實體轉為數碼形式，《01眾樂迷》就此訪問新城知訊台執行總監程凱欣。被問到會否對今年實體頒獎禮取消感到可惜時，她表示：「其實我唔會形容係無奈去取消嘅，而呢幾年我哋都計劃緊，一啲傳統嘅頒獎禮可唔可以用另類形式去舉行。今年嘅頒獎禮我哋唔係取消或減少，反而加入更多元素。」程凱欣再次強調，今年頒獎禮並沒有取消：「今年嘅頒獎禮我哋冇取消到，今個月28日，喺番我哋直播室會頒發部份獎項，主要係頒發10首勁爆歌曲，以及其他獎項，獎項詳情會喺當日公布。」

新城知訊台執行總監程凱欣接受訪問，回應實體頒獎禮取消的相關問題。 (陳順禎攝)

另外問到，有消息指無法舉行實體頒獎禮的其中一個原因，是因為未能就參與者的安全與警方達成共識作出相關安排，程凱欣就此事回應：「反而唔係，你提到社會事件嘅因素係一個巧合，其實我哋喺年頭已經諗緊點樣邁向數碼形式，令更多聽眾參與。所以唔存在上述提到嘅憂慮。」