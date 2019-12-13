【叱咤2019】我最喜愛歌曲10強成績表出爐　花姐大滿貫夢碎？

今日「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲最後10強」結果出爐，原本在12強名單當中，花姐可說是大贏家，旗下藝人包括MIRROR、ERROR、姜濤、Ian陳卓賢等全數入圍，12席當中包攬3份1，成績相當理想。不過10強出爐後，似乎花姐的「大滿貫」要夢碎了，其中一組《全民造星》出身的成員被洶汰，立即睇睇最後10強名單！

叱咤樂壇我最喜愛的歌曲最後10強名單 (排名不分先後)

+ 6 + 5 + 4

其實從人氣上來說，最後5強也應該不難推算，方皓玟《人話》呼聲相當高，可說是大熱冠軍人選。另外RubberBand的《未來見》也是不少人的心水選擇，深信入到最後三強也不意外。反而鄭秀文的《我們都是這樣長大的》雖然是年度之作，不過網絡上人氣卻未及其他作品般高，有可能會止步在五強位置。其實十強當中，始終最不可小覷的，還是MIRROR及姜濤，論作品質素雖然未必及得上剛剛提及的幾首歌曲，不過其粉絲的動員能力卻萬萬不能忽視。說到底，叱咤樂壇的「我最喜愛」獎項也是一個配票遊戲，雖然方皓玟及RubberBand呼聲高，但票源有機會被分散，反觀MIRROR、姜濤、陳卓賢方面，他們的樂迷有可能為了力谷其中一人打入三強而把票數全數投放在一人身上，從而形成三強鼎立的局面。