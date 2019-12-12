【AGA演唱會】捱足7年終開紅館　江海迦希望以全自創作品治癒樂迷

唱作才女AGA江海迦今日宣布，將於明年4月3日舉行入行7年首個紅館演唱會，她在IG出post隨即有一眾圈中好友留言恭賀，就連天后容祖兒也留言說：「Congratulations AGA!!!!!!大個女啦！」

開紅館對每個歌手來說也是重要的里程碑，AGA在IG說：「成為唱作歌手的第一日，曾有人同我講過，只要不放棄，終會找到一個屬於你的舞台，容納所有被你音樂陪伴過的人。七年後的今日，希望可以邀請一直陪我走過來的您們，跟我一起唱那些曾陪伴過您的歌，四月紅館見！」

AGA今日宣布將於明年4月3日舉行首個紅館演唱會。

AGA終於到達入行首個里程碑，於明年4月開紅館個唱。(按圖放大)(資料圖片)

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AGA開紅館騷除了是對自己入行7年來的肯定外，她創先河地成為首個帶昔5全自創作品踏上紅館舞台的女歌手，一圓入行時的夢想，但其實AGA也有擔心個唱能否順利舉行，如果成功開騷，她希望演出能為樂迷帶來一個治癒的晚上。

音樂路上經過不同起跌，AGA憶述第一次到紅館睇薛凱琪演唱會，當她聽到Fiona唱《Better Me》這首由自己所寫的歌曲時，全場大合唱令她第一次感受到原來自己的歌能令大家產生共鳴。她回想起2013年入行時，曾經和好友在吃飯大哭，因為談到自己在音樂路上很迷網，即使盡寫好每首歌，但可惜三年來仍然無人問津，捱過低谷後AGA終於迎來自己的首個紅館舞台。