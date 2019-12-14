G.E.M.鄧紫棋《摩天動物園》一日近80萬點擊　暗黑MV藏大量隱喻

G.E.M. 鄧紫棋自組公司以來，推出的音樂作品風格越來越大膽，曲風也開始走在流行及Hip Hop的界線之間，似乎當了兩季《中國新說唱》的她，已快速掌握了Rap的要素，不論是寫詞還是快嘴也相當得心應手。上月尾才發佈了新歌《句號》的MV，G.E.M. 昨日又於Youtube上發佈了新歌《摩天動物園》的MV，單日播放已近80萬。今次歌曲走Hip Hop風格，MV更找來台灣鬼才導演廖人帥主理，大玩暗黑風格，當中包含不少黑色幽默反諷人性，更挪用大量經典創作及著名景點，如知名的唱片封面作致敬。

點擊大圖，睇下你認唔認得出MV嘅致敬彩蛋！

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G.E.M.的新造型也藉動物形象隱喻人性。 (資料圖片)

今次MV應該是G.E.M. 過往製作當中，視覺效果最豐富的一個。18 個場景大玩變裝換了 10 套服裝，其中有一套特別訂做的洋娃娃外套用了數十個洋娃娃縫在外套上，不但視覺特別而且非常的重，對嘴時動作都不能太大。而讓她覺得最辛苦的部分是吊鋼絲，因為劇情需要，她有一幕被魔手抓走的畫面不但要被吊起來還要突然被往後拉，簡直是雙重驚嚇，再加上還有自由落體下墜的畫面，也讓恐高的鄧紫棋承受很大的心理壓力！這支 MV 連拍了 2 天超過 32 小時，拍完後鄧紫棋直呼：「這真是我拍過最辛苦的一支 MV！」

阿G.E.M.喺今次MV裡面真係換咗好多次造型。 (影片擷圖)

其中一個場景嘅暗黑程度，可能會令觀眾不安

點擊即睇G.E.M.鄧紫棋《摩天動物園》Official MV