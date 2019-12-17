【叱咤2019】「我最喜愛歌曲」七強出爐　容祖兒張敬軒雙雙出局

《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》今年雖然取消實體頒獎禮，不過距離最後投票階段越來越近，網上氣氛仍然熱烈，今日(17/12) 公佈《叱咤樂壇我最喜愛的歌曲》最後7強名單，不少以往強勢的歌手竟然止步於此，反而一些新晉歌手卻成為了另一堵難以跨越的高牆，即睇最新走勢！

「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」最後七強 (排名不分先後)

+ 3 + 2

由十強走到七強，張敬軒《空手而來》、容祖兒《Pretty Crazy》及Ian陳卓賢《另一個諾貝爾》紛紛出局，換言之英皇旗下歌手在「我最喜愛的歌曲」獎項上已全數被foul走，不過仍能寄望在「我最喜愛的男歌手」及「我最喜愛的女歌手」上爭一口氣。

容祖兒、張敬軒兩幅高牆倒了下來，換來的，是去年初出茅廬仍被視作「雞蛋」的MIRROR及姜濤變了另一幅高牆，基本上除了女歌手獎項外，每個「我最喜愛」獎項也榜上有名，成為今年大熱之一。

今年容祖兒在《Pretty Crazy演唱會》中的演出固然精采，可惜受政治氣氛影響，最後失落於「我最喜愛的歌曲」獎項。 (網絡圖片)

雖然如此，不多不少今年的叱咤也受到政治風波影響，首當其衝的容祖兒及張敬軒沉寂一年頒獎禮也未嘗不是一件好事，整頓好下年再重新出發。反觀方皓玟及RubberBand，單從網絡上的支持度，如無意外也會成為今年叱咤上的大贏家，過去在主流樂壇當中以獨立音樂人的身份生存，沒大公司背景支撐。

還記得在《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2016》中，方皓玟得到唱作人銀獎時強忍眼流說：「可能大家唔知道究竟呢個獎對一個唱作人有幾重要，我係嚟自一間好細嘅唱片公司，全公司夾埋我得3個人，我係公司惟一嘅歌手。我間公司雖然細，但我有嘅愛係好多！」多年來堅持自己的創作，在今年的氛圍下，終於即將成為難以撼動的高牆。