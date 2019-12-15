【全民造星II】Phoebus打頭陣卻觸礁　頭半首支咪冇聲係咩玩法？

ViuTV選秀節目《全民造星II》今晚舉行總決賽，四位實力唱將Justin （陳樂）、Mike（曾彼特）、MC（張天賦）、Hugo（丘凱雄）是今晚的焦點人物，不過到底誰是最終王者，還要看到尾才知道。

Phoebus打頭唱出《On Fire》，大玩激光舞，聯同幾位Dancer送上一節充滿科技感的表演。視覺上沒有問題，Phoebus與Dancer舞步合拍，而且動作帶勁，可惜頭戴式咪高峰出事，差不多頭半首都收不到他的人聲，一直斷斷續續，尤如「冇電」一樣。到表演中段工作人員遞上手持式咪高峰，才令Phoebus「重回正軌」，但用手持咪高峰影響了他的舞步，無可否認令他的表現打了點折扣。

Phoebus打頭陣表演卻「脫腳」，頭半首歌支咪冇聲影響發揮。(節目截圖)

點擊睇返Phoebus表演嘅精彩畫面！(節目截圖)

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《全民造星II》作為ViuTV年度重頭節目，事前應有充足時間作sound check，可是卻仍然出現Phoebus咪高峰沒有聲音的問題，影響參賽者發揮之餘，亦影響觀眾欣賞。評判之一Mani給予意見時也提到：「突然支咪冇聲係有影響到佢跳舞。雖然係咁都唔影響分數，因為睇到佢係跳得好，同埋佢識執生。不過，我覺得佢可以再學下唱歌，喺呢方面再進步一下。」