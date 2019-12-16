黃明志拍片揭個唱取消同EXO有關　稱生命受威脅矛頭直指大馬政府

馬來西亞歌手黃明志繼2010年家鄉開唱因被抗議被迫取消後，等了9年，原訂12月31日在吉隆坡舉辦「4896 FINAL CALL」倒數跨年演唱會，開唱前2週卻又再面臨「被取消」的命運，日前他於YouTube上傳影片爆內幕，一開場就說：「我先講，這個影片會引起不安，有可能造成我的生命危險，我現在人在台灣，先把話講在前面，如果我回去馬來西亞的時候發生什麼事情，或者我的家人發生什麼事情，一定是有人設計。」

黃明志原訂在12月31號於吉隆坡舉行跨年演唱會。（Facebook@Namewee 黃明志）

他談到台灣、香港、新加坡等完成了巡演後，才等到回到家鄉吉隆坡開唱，他於今年年初申請12月14日的場地，突然出現一家演唱會公司接洽要協辦，並建議將時間改成12月31日，且該單位事後完全不幫忙宣傳演唱會，黃明志於上月23日發佈影片自行宣傳，內容為介紹演唱會法規，該單位之後卻以「影片公布政府部門的演唱會法規」而要取消他的個唱，這原因讓黃明志完全不能接受，他也表示：「法規不能讓大家知道，請問大家怎麼遵守，覺得這點很奇怪，不知道自己有什麼錯。」

大馬歌手黃明志拍片大爆演唱會被迫取消內幕。（Youtube@Namewee）

事後他才了解原訂他申請的12月14日檔期，因南韓男團EXO只有該檔期可於吉隆坡演出，疑似因該主辦單位希望讓EXO來唱，因此以協辦之名向黃明志接洽，實則是要利用合作為名，獲得黃明志的原檔期去承辦EXO的演唱會，而EXO演唱會落幕後，就以「公布政府部門演唱會法規」為由，取消黃明志的演唱會。且當初簽合約時，為了不影響票房，黃明志在演出前3個月不能接受任何演唱活動，他至少推掉25場秀，甚至連台北101跨年活動也推掉。

黃明志早前於香港舉辦演唱會獲鄭伊健、謝天華、陳小春等古惑仔擔任嘉賓撐場。（Facebook@Namewee 黃明志）

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該單位除了取消黃明志演唱會，還要求黃明志必須賠償，或是要自付數百萬將Show買回；黃明志醉後錄製影片，表示因跨年演唱會已邀了很多重要貴賓，甚至許多粉絲也殷殷期盼，因此決定自行籌錢舉辦，「寧願去借高利貸、籌錢也要接手」，除了表達對馬來西亞體制的失望，並宣布這是他在馬來西亞吉隆坡最後一場大型售票演唱會，也表示若演唱會成功辦成，他將把收入全捐慈善單位，呼籲粉絲一同跟他對抗這不公不義的事。

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