【王梓軒演唱會】衛蘭衛詩做嘉賓　三人翻唱鄭秀文《Creo en Mi》

王梓軒昨晚於灣仔會展舉行《Crossing 源．樂》演唱會頭場，前財政司司長曾俊華，一眾圈中人如：張艾嘉、薛家燕、邵音音、陳家樂、陳加玲等人現身支持。王梓軒更在演唱會除衫騷肌，引起台下哄動，又邀請到衛蘭及衛詩作嘉賓唱出《Creo en Mi》。 攝影：劉智源

王梓軒開騷，一眾圈中前輩、好友撐場。(劉智源攝)

+ 2

甫開場步操樂團帶領音樂總監趙增熹、波多野裕介、T-ma及一眾樂手進場，王梓軒站在T台中央拉小提琴帥氣登場。緊接送上一段EDM Medley揭開序幕，將《Rapsody in B》、《我的快樂時代》、《跳火坑》、《寄居太虛》、《世界拆散我們》改頭換面變成節奏爽快的電音組曲，為觀眾熱身。他與觀眾打招呼說：「工作人員噚晚排練到三更半夜，我哋會竭盡所能，令大家離場前充滿能量抱住希望!」又背上結他自彈自唱《RUN》、《碰上不會更美》，然後唱完《邊緣引力》更脫去上衣騷肌，引來台一遍尖叫聲。

王梓軒型仔登場！(劉智源攝)

王梓軒請來三位小朋友樂手上台，最小的只有5歲半，他更精靈說：「我想令大家開心！」眾人合奏《玩具也流淚》、《夜曲17章》、《你是哪種人》及《再生》，加入鋼琴、小提琴、揚琴等樂器令編曲元素更豐富。接著一眾Dancer出場，先將T台變成青蔥草地，然後換成市，配合《Get By》、《Haven》、《1加1》、《我以為》、《平常心》等歌曲氣氛的轉變。

雖然這位彈琴的小朋友只有5歲半，但毫不怯場彈奏準繩。(劉智源攝)

王梓軒提到，拍攝劇集《多功能老婆》時認識很多前輩，包括楊千嬅、陳煒，以及已故的Lily姐梁舜燕，一眾前輩如路星般在他迷惘時給予指引。他又講到：「有記者問我呢十年有咩遺憾，我會話係將所有心力投放喺事業，忽略咗身邊人、屋企人。」然後走到台下與觀眾握手自拍，大人細路都拿起電話拍照，頓時變得水洩不通。

王梓軒走入觀眾席與好友、樂迷自拍，來者不拒，就連陳國峰都舉機。(劉智源攝)

+ 8 + 7 + 6

到演唱會尾段，衛蘭、衛詩出場，與王梓軒合唱《A Million Dreams》、《Creo en Mi》、《Let It Be》、《From Now On》，並將歌曲編成Gospel風格。三人聲線合拍，主音、和音崗位互換亦無問題，再加上小朋友合唱團唱出不同聲部，光是Vocal部份已經讓人聽出耳油。到最後王梓軒唱出《你最好》、《安全著陸》及《心足》，為演唱會劃上圓滿句號。

王梓軒、衛蘭、衛詩三人將Gospel音樂帶給樂迷。(劉智源攝)

點擊睇更多衛蘭、衛詩做嘉賓的精彩畫面！(按圖放大)(劉智源攝)

+ 3 + 2

王梓軒完騷後接受訪問，被問到近期很多演唱會取消，有否擔心過今次演出未能如期舉行：「好早期當然有擔心過，但問過我哋嘅同事同投資者，佢哋覺得今次演唱會嘅訊息正面，亦有好多小朋友期待表演，所以堅持開騷。當然我哋唔會要大家冒險，所以演出時間提早開始。」他又提到，很多樂迷以為演唱會照舊8點開始，所以他在開場時亦驚訝「啲人去晒邊」，幸而觀眾陸逐進場令他放心下來。另外問到，節目《兄弟幫》要結束，亦傳出幕後製作組裁員，他會否感到可惜？他表示：「當然覺得可惜，雖然好行，但我覺得每個完結都係新嘅開始，呢個係真嘅。有啲同事調咗組，我哋主持都諗有咩新方式合作；而離開咗嘅朋友我哋會保持聯絡，識咗咁多年係真兄弟，有咩事搵我一定到！」

王梓軒在完騷後仍然非常回味。(劉智源攝)

昨晚嘉賓是衛蘭、衛詩，王梓軒完騷亦非常回味，被問到在眾多音樂類型中，為何偏偏選擇演繹Gospel？他表示，雖然Gospel直譯是福音，但這是他中學時聽著學唱歌的黑人音樂，他續說：「同埋我覺得佢治癒能力係最高，大家就算未必明晒啲歌詞，都會感受到靈魂嘅騷動，希望大家離場帶住一點光芒同希望，呢樣嘢係大家需要嘅！」