【五月天演唱會】太掛住蔡依林？阿信憶初出道　天后面前借意放閃

台灣天團五月天昨晚（21日）再度站上桃園國際棒球場開Show。首場「Mayday 2019 Just Rock It!!!“藍 BLUE”」巡演就請到重量級嘉賓孫燕姿飆唱《溫柔》、《第一天》兩首經典金曲。雖然大家出道時間相近，今次卻是孫燕姿第一次擔任五月天嘉賓，阿信讚她凍齡有術，笑問：「妳是不是一下通告就到冰箱冰起來？」

要求完美的孫燕姿事前相當用心，無論是音樂或服裝，任何小細節都不放過，像是歌曲應該怎麼唱、投入怎樣的情感，都不斷地與五月天來回溝通、討論，甚至事先搭配許多款造型，昨晚雙方都以黑色系為主，讓視覺、聽覺都有最美好的效果。

五月天、孫燕姿同期出道廿年咁上下，居然尋晚至第一次做五月天演唱會嘉賓：

其實五月天、孫燕姿早在17年前已經有過合作，一曲《王子麵》由阿信填詞、怪獸跟孫燕姿共同譜曲，阿信提到：「在五月天跟其他歌手合作的旅程裡面，燕姿算是最開始的。以前大家聽到五月天，5個年輕人太吵，不太敢跟我們合作。」孫燕姿笑回：「哪有！每個人都巴着你。」沒想到阿信又想起緋聞對象蔡依林，一句「那時候找Jolin」話還沒講完就被團員制止，這時觀眾開始鼓譟。孫燕姿露出疑惑神情，阿信接着回：「他們不准我們不跟Jolin怎樣。」

其實五月天、孫燕姿早在17年前已經有過合作，一曲《王子麵》由阿信填詞、怪獸跟孫燕姿共同譜曲（《王子麵》MV截圖）

孫燕姿說五月天比自己早出道一些，今次見面，許多回憶湧上心頭，阿信笑讚她年紀比五月天成員年輕很多，孫燕姿表示外型有了變化，年紀都已經是4字頭了：「肚子變很大！」未料阿信竟回說「我看看」，這時瑪莎、石頭、冠佑和怪獸全都異口同聲連忙阻止，逗樂觀眾。

41歲的孫燕姿仍然少女味十足 :

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