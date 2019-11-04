五月天上海演唱會尾場　蔡依林台上「迫婚」阿信：今天就嫁給你！

五月天3日在上海舉辦最終場「Mayday 2019 Just Rock It!!!“藍 BLUE”」，請到蔡依林（Jolin）重現「五月花」組合，由於她和阿信緋聞炒得熱騰騰，昨晚兩人大跳雙人舞，蔡依林竟當眾要求阿信答應自己，甜蜜大叫：「我今天就嫁给你！」

雙方雖然多次合作，但每次碰面都有新的驚喜，昨晚一起合唱本屆金曲獎年度歌曲《玫瑰少年》，阿信喚Jolin是「公主」，表示大家都知道她正忙着籌備年底的演唱會，蔡依林趁勢提出邀約，「我今天想要問你，想邀請跟我約會，1月5日可以在小巨蛋跟我約會嗎？」阿信則妙回說團內有5個人，難道要5個人同時約會？

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蔡依林也不是省油的燈，回阿信說：「對阿，我喜歡跟5個人，你答應我啊，你答應我，我今天就嫁給你。」一旁的怪獸見縫插針表示：「我們4個都經不住誘惑，所以其實我們都很樂意，接下來就看陳信宏（阿信）了。」

最後阿信不忘關心蔡依林的巡演進度，問到何時會到上海開唱，蔡依林回說2月21日，阿信則自告奮勇說：「他們4個可以不去，我可以去。」等於承諾擔任嘉賓，蔡依林二話不說立刻答應，更放閃說：「好，那今天嫁給你。」

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