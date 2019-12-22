豬柳蛋歌姬AGA的深夜歌單　聽的不是歌而是香港人的寂寞

深宵3點，剛下班的你帶著疲憊的身驅走進快餐店內，打算用最短時間把食物消化，然後回家休息，迎接另一日無止境的工作。於是你點了一個性價比最高的豬柳蛋，找個無人位置享受著全日唯一可以靜下來的時光。背景傳來的音樂，感覺熟悉，你記得昨晚、前晚、以至大前晚也是聽著這首歌渡過你這個最難捱的時期，甚至你開始懷疑到底這間餐廳是否只會播放這位女歌手的歌曲。後來從女同事口中知道，她叫AGA，而她的歌，不但代表著深夜，也總是帶著陣陣的豬柳蛋味。

其實睇AGA每個MV氣質不一嘅男主角都係一種樂趣，一齊重溫下！

+ 4 + 3 + 2

《3AM》

雖然Aga不少早期作品也相當適合在深夜時獨自一人消化，不過在眾多的作品當中，最初直接與深夜有關係的歌曲，應該便是《3AM》。的而且確，Aga的歌曲實在相當反映到香港人的生活節奏，MV場景設定在凌晨3點的蘭桂坊，AGA選擇這個時分跟對象坦白說再見，或許也是屬於你的故事。

《3AM》取景在深夜的蘭桂坊，是他也是你和我的故事。 (網絡圖片)

《Nights Without You》

就如AGA所說，她的作品大多也是在深夜時寫下來，《Nights Without You》也不例外。尤其適合自己一個靜下來時細味，回復單身後的長夜漫漫，要重新適應孤獨感並不容易，出街一個人、OT一個人、宵夜一個人，這首作品又是否曾陪伴你坐在餐廳一角時重拾一個人的節奏？

《Nights Without You》曾奪三台冠軍歌，陪伴不少人渡過單身時刻。 (影片擷圖)

《Tonight》

當然深夜不一定只是代表孤獨，也可以是一個人的浪漫。創作《Tonight》時，Aga表示希望寫一首探究愛情真義的歌曲，她曾說：「愛情的結果是沉悶的，但過程每一刻也是重要。」或許跟邊吃豬柳蛋邊思考人生哲理的你也相差無幾，其實進食飽肚的結果也是沉悶，不過當你在心靈最疲累的一刻，吃著最簡單的食物、聽著最治癒的歌，每分每秒也是人生當中值得紀念的時刻。豬柳蛋歌姬，大概便是這樣默默地支持著香港人的角色。