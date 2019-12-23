「分手總要在雨天」唔止係歌詞　雨天悲情歌原來可以用科學解釋？

正所謂好天聽歌、唔好天又聽歌，音樂是生活一部份，不過要講起音樂到底是從何時開始出現，科學上又似乎未有一個很確實的解釋。神秘學網紅老高最近邀請蕭敬騰及獅子合唱團的成員一起拍攝影片，講解音樂的起源，以及其中的神秘學。原來K歌旋律重複又重複，甚至為何悲情歌也喜歡以雨天為寫作背景，也是可以解釋的現象。

知名Youtuber老高在最新一集節目內，邀請了獅子合唱團包括蕭敬騰在內等成員現身。 (影片擷圖)

要解構音樂的起源，便必需從語言開始講起。語言被稱為科學界最大的難題，是基於它並不乎合進化論，老高表示：「在所有動物進化過程中，也看不到語言起源的過程，只能從石板上刻的文字知道大概是什麼時候起源。而音樂則更加神秘，有跡象顯示最早的樂譜大概是4000年前出現，而文字則距今6500年，不過卻沒有任何證據可證明文字最初到底是說出來還是唱出來的。」最令人摸不著頭腦的是，音樂根本不像人的創造物，因為人類的創造物大多來自生活或自然，就如繪畫、文學等，不過音樂在自然界則找不到樣本，故此更難想像到底是從何而來。

人類發現最早的文字，是距今有6500年歷史的蘇美爾楔形文字。 (影片擷圖)

點擊大圖睇睇人類最古老歌曲「胡里安頌歌」的相關資訊

如果將重點放在第三個學說上，假設語言及音樂源自同一本體，那麼這個「本體」便可能屬於高一個維度的種族。老高又進一步解釋：「如果按照《神創論》，那麼這個本體便應該是所謂神的語言；但如果按照《外星生物創造論》，它便是外星人的母語；如果按照我們熟悉的《進化論》，那麼這個本體便是猴子的語言。」

老高又補充，不少音樂人也曾聲稱自己見過UFO，包括國際鋼琴家郎朗。美國搖滾樂隊Blink-182的主音Tom DeLonge也曾披露過美國飛行員記錄的UFO機密錄像，最初片段並不獲承認，最後政府也親自承認了該片段的真實性。而獅子合唱團成員力Q在場聽到時，也表示自己好像曾看到過UFO，由此老高推斷音樂人與外星人的關係好像來得近一點，可能因為音樂人同時語言及音樂兩者皆懂，外星人認為可以跟音樂人較容易溝通。

美國搖滾樂隊Blink-182的主唱兼結他手Tom DeLonge，於2017年披露了美國飛行員記錄的UFO機密錄像。 (網絡圖片)

點擊大圖睇下疑似UFO片段

+ 8 + 7 + 6

或許以上的神秘學會讓大家覺得太科幻太遙遠，不過歌曲當中有些特質則可以用較易理解的科學理論來解釋，例如為什麼不少情歌也會跟雨天拉上關係？老高解釋，其實這是一種心理現象，稱作「吊橋效應」：「下雨天氣壓會低一點，所以人的交感神經會受到影響，令心跳加速。而所遠古時期開始，下雨對所有動物也意味著是災難的開始，包括颱風、暴雨、泥石流、洪水等等，同時也令捕食成功率變低，而人類的DNA當中，仍然會對雨天自然感到緊張。」這種「吊橋效應」有好也有壞，如果在雨天時跟其他人獨處，這種心跳加速的緊張感覺會令雙方也誤以為自己喜歡對方，並把對方視作「避難共同體」。當然如果在雨天時分手，這種心跳的感覺也會被擴大，令壞情緒更刻骨銘心，所以「分手總要在雨天」，其實並不無理曲。

即睇老高詳細解釋「音樂神秘學」！

聽下老高點解釋雨天對人類情感產生影響