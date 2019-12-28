【林欣彤演唱會】父女檔合唱《今生今世》勁感動：感激家人照顧我

林欣彤（Mag）昨晚於旺角麥花臣場館舉行《Mag In The Mirror》演唱會，去年曾受聲帶問題困擾導致演唱會延期，今晚Mag準備十足出獻唱報答歌迷。Mag成功開騷一眾圈中好友現身撐場，包括：吳業坤、許廷鏗、田蕊妮、陳蕾、欣宜、鄧小巧等等。 攝影：陳順禎

林欣彤克服聲帶問題及病情，她笑言：「真係台上一分鐘，台下十年功！」 (陳順禎攝)

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林欣彤今次演唱會分「本我」、「回憶」、「黑暗」、「痛愛」、「自救」五部份。甫開場Mag在台上一邊清一邊踱步，高音低音都相當紮實，用行動告訴大家自己狀態準備就緒。打頭陣唱出《我是歌手》及《本身的用處》，Mag興奮跟歌迷打招呼：「好感動呀！等咗好耐喇，有冇人上年買咗飛㗎？呢段時間我好努力準備，希望大家enjoy，冇你哋我做乜都冇用！」緊接唱出《玫瑰式體驗》及《一人旅行團》。

林欣彤昨晚狀態大勇，穿透有力的高音再現！ (陳順禎攝)

餓騷良久的Mag全晚少說話多唱歌，唱到《Little Something》、《Take Me Through》及新歌《一秒》時，全場一片手機燈海氣氛動人。接著Mag介紹爸爸出場說：「佢係第一個陪我唱K嘅人，我細個首本名曲係《一人有一個夢想》，今晚夢想成真係時候送份禮物畀佢！今晚嘅特別嘉賓，我Daddy呀！」然後父女檔合唱張國榮的《今生今世》，全場一片歡呼聲，Mag又讚爸爸經驗老到：「佢成日去老人院、社區中心到唱歌畀老人家聽，分分鐘經驗仲多過我！」她又問爸爸是否滿意今晚的舞台，林爸爸高興讚好，Mag卻說：「你要話唔滿意，咁我就會更努力開更大嘅場！」

林欣彤將今次演唱會視為禮物送給爸爸，更父女檔合唱張國榮的《今生今世》。 (陳順禎攝)

林欣彤狀態越唱越勇，一口氣唱出多首難度系數十粒星的作品，如：《洗澡》、《樹藤》、《番梘》、《時間》、《忍》、《懸崖花》等等，密集的歌詞、爆發的搖滾、穿透有力的高音Mag全都輕鬆駕馭，相信樂迷聽完都覺得：「林欣彤終於返嚟喇！」Mag突然感性說：「我經歷過低潮、情緒病，聲帶一講嘢就痛，上年呢個時間好辛苦，連攞匙羹食嘢都痛。我覺得上天畀一個身份我，去安慰同病相憐嘅人。你睇下我今晚企喺呢到，即使你好想放棄，只要你肯一定捱得過㗎！而且喺你亂七八糟嘅時候，仲有愛你嘅人去愛你，係低處最靚嘅風景！」然後唱出《失戀的人站起來》、《追風箏的風箏》，Mag更感動落淚，她笑言：「頭先採排望住Daddy唱都唱到喊呀，一喊就好難聽㗎喇，唔可以喊㗎！」即使場館已開燈，但歌迷Encore聲不絕，不願離場五分鐘後Mag再上台，徇眾要求唱出《鳥籠》為演唱會畫上圓滿的句號。

林欣彤在演唱會尾段激動落淚，原來她為了不影響演出按捺了很久。 (陳順禎攝)

騷後林欣彤接受訪問，被問到去年的低潮與身體狀況如何克服，她坦言：「上年呢個時間病得好緊要，但係嗰段時間好感激家人同朋友好照顧我，令我捱得過，所以今晚可以健健康康，完完整整咁完成演唱會。」又問用了甚麼方法令自己再次唱歌？她表示：「其實嗰時有睇返醫生，令病情穩定好多，再重拾唱歌。」另外，她提到受聲帶問題困擾，已且作品有一定難度，所以體會到「台下一分鐘，台下十年功」，但她視之為令自己成長的磨練。